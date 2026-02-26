Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sürerken İran ile müzakerelerin 3. turu İsviçre'nin Cenevre şehrinde başladı. Görüşmeler dolaylı bir şekilde ilerleyecek, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamad el-Busaidi tarafların mesajlarını iletecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 11:36

İran ile arasında İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, İsviçre’nin kentinde başladı. İran basını, görüşmelerin Umman'ın Cenevre Büyükelçiliği'nde Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamad el-Busaidi'nin arabuluculuğunda taraflar arasında karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

0:00 120
HABERİN ÖZETİ

Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İran ve ABD arasında, Umman'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde, İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı müzakerelerin üçüncü turu başladı.
Görüşmeler Umman'ın Cenevre Büyükelçiliği'nde karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştiriliyor.
İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner başkanlık ediyor.
Tarafların teknik başlıklarda somut adım atıp atamayacağının netleşeceği ve müzakerelerin geleceğini belirleyecek kritik bir eşik olduğu değerlendiriliyor.
İran, hem savaşa hem de barışa hazır olduğunu belirtirken, ABD muhtemel bir anlaşmanın süresiz ve kapsamlı bir denetim mekanizması içermesi gerektiğini vurguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyeceğini belirtmiş ve diplomasiye öncelik verdiklerini söylemiştir.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetinde ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in yer aldığı bildirildi.

Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

Üçüncü turda tarafların teknik başlıklarda somut adım atıp atamayacağının netleşeceği ve müzakerelerin geleceğini belirleyecek kritik bir eşik olduğu değerlendiriliyor.

Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

MÜZAKERE ÖNCESİ KRİTİK MESAJLAR

İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu, geçtiğimiz hafta Umman'ın arabuluculuğunda yine Cenevre'de gerçekleştirilmişti. Görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması başlıkları ele alınmıştı. Arakçi, sürecin "yapıcı" ilerlediğini belirterek, adil ve dengeli bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ifade etmiş, çerçeve metin üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. Arakçi ayrıca dün müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın tehditleri altında ABD-İran arasındaki müzakerelerde 3. tur

''NÜKLEER SİLAHA İZİN VERİLMEYECEK''

ABD tarafı ise muhtemel bir anlaşmanın süresiz ve kapsamlı bir denetim mekanizması içermesi gerektiğini vurgulamıştı. İkinci tur sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade ederek, aksi halde "ikinci aşamaya" geçileceğini söylemiş, nihai kararın kendisine ait olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca Trump, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada diplomasiye öncelik verdiklerini ancak İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyeceğini belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump her geçen gün kan kaybediyor! ABD halkı da İran'a saldırıdan yana değil
Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir
ETİKETLER
#abd
#Cenevre
#Nükleer Anlaşma
#İran Nükleer Müzakereleri
#Umman Arabuluculuğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.