ABD ve İran müzakerelerine saatler kala dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber sitesi Politico, ismi açıklanmayan 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarının, İran’a ilk saldırıyı İsrail’in yapmasından yana olduğu bildirildi.

Dinle Özetle

Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 124

HABERİN ÖZETİ Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir ABD ve İran arasındaki müzakereler öncesinde, ABD'li danışmanların İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasını savunduğu ve bunun ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı iddia edildi. ABD'li danışmanlar, İsrail'in İran'a ilk saldırısını yapmasının, İran'ın misillemesiyle ABD'ye harekete geçmek için daha fazla neden vereceği ve siyasi açıdan daha iyi olacağı düşüncesini taşıyor. İsrail'in tek başına harekete geçmesinin ardından İran'ın ABD'ye karşı misilleme yapmasıyla ortak bir ABD-İsrail operasyonu muhtemel görülüyor. Trump'a yakın kişilerin İran'a saldırıya kesin gözüyle baktığı belirtiliyor. Muhtemel bir harekatın riskleri arasında, ABD'nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü kullanmasının Çin'i Tayvan konusunda cesaretlendirebileceği ve ABD'nin kayıp verme ihtimalinin yüksek olmasının siyasi risk taşıması yer alıyor. Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisinin bildiğini belirtti. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İran’ı misillemeye sevk edecek bir İsrail saldırısının mantıklı görüldüğü ve bunun muhtemel bir Amerikan askeri harekatı için ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı aktarıldı.

Bir kaynağın, "Yönetim içinde ve çevresinde, İsrail'in önce tek başına harekete geçmesinin ve İran'ın bize karşı misilleme yaparak, bize harekete geçmek için daha fazla neden vermesinin siyasi açıdan çok daha iyi olacağı düşüncesi hakim" görüşlerine yer verildi. Kaynakların her ikisinin de İran’a karşı ortak bir ABD-İsrail operasyonunu muhtemel gördüğü aktarılan haberde, Trump'a en yakın kişilerin İran’a saldırıya kesin gözüyle baktığı ifade edildi.

''ABD'NİN SALDIRISI RİSKLİ''

Muhtemel bir harekatın kapsamının belirsiz olduğunu ve potansiyel risklerin göz önüne alındığını vurgulayan kaynaklar, ABD’nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü İran saldırısı için kullanmasının, Çin'i Tayvan'ı işgal etme konusunda cesaretlendirebileceğine dikkat çekti.

Kaynaklardan birinin "Eğer rejim değişikliği hedefleyen bir saldırıdan bahsediyorsak, İran'ın elindeki her şeyle misilleme yapması çok muhtemel. Bölgede çok sayıda varlığımız var ve bunların her biri potansiyel bir hedef. Ayrıca 'Demir Kubbe' koruması altında değiller. Bu nedenle Amerika’nın kayıplarının olma ihtimali yüksek. Ve bu da çok fazla siyasi risk içeriyor" dediği aktarıldı.

''SADECE TRUMP BİLİYOR''

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, konuyla ilgili yorum talebi üzerine, "Medya başkanın düşünceleri hakkında spekülasyon yapmayı sürdürse de, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisi bilir" açıklamasında bulundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.