Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, İran'a saldırı konusunda anlaşmaya vardıkları öne sürüldü. Trump'ın danışmanları, ilk saldırının İsrail tarafından yapılmasından yana.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 10:13

ve müzakerelerine saatler kala dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber sitesi Politico, ismi açıklanmayan 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald ’ın danışmanlarının, İran’a ilk saldırıyı ’in yapmasından yana olduğu bildirildi.

Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir

0:00 124
HABERİN ÖZETİ

Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki müzakereler öncesinde, ABD'li danışmanların İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasını savunduğu ve bunun ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı iddia edildi.
ABD'li danışmanlar, İsrail'in İran'a ilk saldırısını yapmasının, İran'ın misillemesiyle ABD'ye harekete geçmek için daha fazla neden vereceği ve siyasi açıdan daha iyi olacağı düşüncesini taşıyor.
İsrail'in tek başına harekete geçmesinin ardından İran'ın ABD'ye karşı misilleme yapmasıyla ortak bir ABD-İsrail operasyonu muhtemel görülüyor.
Trump'a yakın kişilerin İran'a saldırıya kesin gözüyle baktığı belirtiliyor.
Muhtemel bir harekatın riskleri arasında, ABD'nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü kullanmasının Çin'i Tayvan konusunda cesaretlendirebileceği ve ABD'nin kayıp verme ihtimalinin yüksek olmasının siyasi risk taşıması yer alıyor.
Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisinin bildiğini belirtti.
Washington'daki İsrail Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

İran’ı misillemeye sevk edecek bir İsrail saldırısının mantıklı görüldüğü ve bunun muhtemel bir Amerikan askeri harekatı için ABD kamuoyunda destek oluşturmaya yardımcı olacağı aktarıldı.

Bir kaynağın, "Yönetim içinde ve çevresinde, İsrail'in önce tek başına harekete geçmesinin ve İran'ın bize karşı misilleme yaparak, bize harekete geçmek için daha fazla neden vermesinin siyasi açıdan çok daha iyi olacağı düşüncesi hakim" görüşlerine yer verildi. Kaynakların her ikisinin de İran’a karşı ortak bir ABD-İsrail operasyonunu muhtemel gördüğü aktarılan haberde, Trump'a en yakın kişilerin İran’a saldırıya kesin gözüyle baktığı ifade edildi.

Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir

''ABD'NİN SALDIRISI RİSKLİ''

Muhtemel bir harekatın kapsamının belirsiz olduğunu ve potansiyel risklerin göz önüne alındığını vurgulayan kaynaklar, ABD’nin askeri kapasitesinin büyük bölümünü İran saldırısı için kullanmasının, Çin'i Tayvan'ı işgal etme konusunda cesaretlendirebileceğine dikkat çekti.

Trump'ın danışmanları İran kararını verdiler: İlk saldırı İsrail'den gelebilir

Kaynaklardan birinin "Eğer rejim değişikliği hedefleyen bir saldırıdan bahsediyorsak, İran'ın elindeki her şeyle misilleme yapması çok muhtemel. Bölgede çok sayıda varlığımız var ve bunların her biri potansiyel bir hedef. Ayrıca 'Demir Kubbe' koruması altında değiller. Bu nedenle Amerika’nın kayıplarının olma ihtimali yüksek. Ve bu da çok fazla siyasi risk içeriyor" dediği aktarıldı.

''SADECE TRUMP BİLİYOR''

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, konuyla ilgili yorum talebi üzerine, "Medya başkanın düşünceleri hakkında spekülasyon yapmayı sürdürse de, Başkan Trump'ın ne yapıp ne yapmayacağını yalnızca kendisi bilir" açıklamasında bulundu. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den Cenevre'deki görüşme öncesi İran'a mesaj! Witkoff şartı duyurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "'Ne savaş ne de barış' şeklinde yönettik" ABD ile kritik nükleer zirve yarın Cenevre'de başlıyor!
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#trump
#Politico
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.