Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "'Ne savaş ne de barış' şeklinde yönettik" ABD ile kritik nükleer zirve yarın Cenevre'de başlıyor!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yarın Cenevre'de devam edecek nükleer görüşmeler öncesi önemli mesajlar verdi. Pezeşkiyan, mevcut "yıpratıcı" belirsizliği sona erdirmek istediklerini ve müzakerelerin Hamaney'in doğrudan talimatlarıyla yürütüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan:
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan eyaletinde katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "'Ne savaş ne de barış' şeklinde yönettik" ABD ile kritik nükleer zirve yarın Cenevre'de başlıyor!

HABERİN ÖZETİ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "'Ne savaş ne de barış' şeklinde yönettik" ABD ile kritik nükleer zirve yarın Cenevre'de başlıyor!

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile devam edecek nükleer görüşmelerin Devrim Rehberi'nin talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü ve hedefin 'ne savaş ne de barış' durumundan çıkmak olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelerin yarın Cenevre'de Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla devam edeceğini söyledi.
Pezeşkiyan, müzakere sürecini Devrim Rehberi'nin (Hamaney) yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda 'ne savaş ne de barış' şeklindeki yıpratıcı durumun üstesinden gelecek şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.
Pezeşkiyan, müzakere süreci istenen sonucu verirse, önümüzdeki engellerin kaldırılabileceğini ve ülkenin kalkınma sürecinin daha hızlı ilerleyebileceğini belirtti.
İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla kesintiye uğramış, bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.
Müzakerelerde, İran'ın nükleer programını sınırlama karşılığında yaptırımların kaldırılması, ABD'nin ise uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve stokların ülke dışına çıkarılması talepleri ele alınıyor.
"REHBERİN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Pezeşkiyan, "Bu süreç yarın Cenevre'de Dışişleri Bakanı'nın (Abbas Erakçi) katılımıyla devam edecek. Hükümet olarak, Devrim Rehberi'nin (Hamaney) yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda müzakere sürecini yönlendirmeye ve 'ne savaş ne de barış' şeklindeki yıpratıcı durumun üstesinden gelecek şekilde yönetmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin iyi bir gelecek vadettiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Müzakere süreci istenen sonucu verirse, önümüzdeki engelleri kaldırmak ve ülkenin kalkınma sürecini daha hızlı ve kolay bir şekilde ilerletmek şüphesiz mümkün olacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini ve bunu daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "'Ne savaş ne de barış' şeklinde yönettik" ABD ile kritik nükleer zirve yarın Cenevre'de başlıyor!

ABD-İRAN GERİLİM SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

