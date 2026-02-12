Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptığı sıradaki anılarını anlatırken o dönem kazandığı parayla şimdi kazandığı parayı karşılaştırdı. Bu esnada Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı olarak ne kadar maaş aldığı da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 15:34

İran Cumhurbaşkanı , eyalet ziyaretleri kapsamında gittiği Golestan Eyaleti'nde tıbbi hizmetlerde sevk sisteminin ilerleyişinin değerlendirildiği toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanlığı görevinden önce Sağlık Bakanlığı'nda görevli olan Pezeşkiyan, yönetim anlayışının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Halk sağlığına odaklanılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Toplum sağlığının sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bu süreçte bakanlık ise destekleyici konumda kalmalıdır. Akademik kadro üyeleri, doktorlar, hemşireler ve ebeler bir araya gelerek halkın memnuniyetini sağlayacak uygulanabilir bir çözüm ortaya koymalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

''DAHA İYİ ÇÖZÜMÜNÜZ VARSA SUNARIZ''

Sevk sisteminin temel stratejisinin "" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Aile hekimi, hesap verebilir, kaliteli, adil ve denetlenebilir hizmet sunmanın en iyi yoludur. Ancak daha iyi bir çözümünüz varsa, gerekli kaynakları eyaletin kullanımına sunarız. Siz de doktorlar, hemşireler ve uzmanlarla birlikte karar verip halkı memnun edersiniz" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "Halkın sağlığı toplumun temel direğidir. Acısı tedavi edilen her insan memnun olur. Biz siyasi bir bakışla konuşmuyoruz. Hedef sadece halkın sağlığı ve refahıdır. Sağlık sistemimizin bilimsel potansiyeli ve imkanları başka hiçbir yerde yok. Sizin iş birliğinizle bölgenin sorunlarını hızla çözebiliriz" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

''BİN DOLAR MAAŞ ALIYORUM''

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin bir anısını da anlatan Mesud Pezeşkiyan, "Bir gün bir köye gitmiştik. Köye vardığımızda evli bir çift olan iki doktorun gece geç saate kadar hala çalıştığını gördük. Çünkü onlara iyi maaş veriyorduk. O dönem 6 bin tümen, 6 bin dolara denk geliyordu. Para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum. Sorun burada. Ancak tüm bunların ötesinde, önceliği en başta önleyici çalışmalara ve sağlık merkezlerine vermemiz gerekiyor. Bu alan için ciddi ve düzgün bir bütçe ayrılmalı. Hatta aynı bütçeyle o kurumlarla sağlam ve düzgün sözleşmeler de yapılabilir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

2024 YILINDA DA MAAŞINI SÖYLEMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 16 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, bir gazetecinin maaşının ne kadar olduğu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne kadar harcama yaptığı yönündeki sorusuna, "Seçim ofisi için harcayacak param gerçekten yoktu. İmkanı olanlar geldi, yardım etti. Hatta bazıları borç para ve dolar verdi. Daha sonra da hepsini geri ödedim" cevabını vermişti.

Maaşına ilişkin soruya da değinen Pezeşkiyan, "Ne kadar maaş aldığımı da bilmiyorum. Ama hesabıma her ay 60-70 milyon tümen (yaklaşık bin dolar) yatırıldığını söylüyorlar. Bize ne kadar ödeme yapılıyor ve biz ne kadar alıyoruz açıkçası bu sürecin nasıl işlediğine dair bir fikrim yok. Aldığım maaşı da kontrol etmiyorum. Bu parayı kullanmaya değecek bir ihtiyacım da yok. Benim için para peşinde koşma dönemi geçti. Ne makam peşindeyim, ne mevki, ne de mal mülk. Hayatımın bu aşamasında bunların hiçbirini dert etmiyorum. Benim tek hedefim halkın başının dik olması ve rahat etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uyarı: İran adımı savaştan başka bir şey getirmez
Trump Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu'ya İran için istediğini söyledi: Müzakereler devam etmeli
ETİKETLER
#mesud pezeşkiyan
#aile hekimi
#Halk Sağlığı
#İran Sağlık Sistemi
#Yönetim Anlayışı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.