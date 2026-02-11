Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü! İlk açıklama ABD'den

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi.
3 saat süren görüşmenin ardından Trump'tan bir açıklama geldi. ABD Başkanı, görüşmenin iyi geçtiğini ifade ederken İran'la müzakerelerin sürmesi konusundaki ısrarını dile getirdiğini belirtti.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "İran'la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı." dedi.