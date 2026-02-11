Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü! İlk açıklama ABD'den

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı, İran'la ilgili önemli cümleler sarf etti.

Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü! İlk açıklama ABD'den
ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı , 'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Trump İran'la müzakerelerin devam etmesi konusundaki ısrarını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Görüşmede Trump, İran'la müzakerelerin sürmesi gerektiği konusundaki ısrarını belirtti.
Görüşmelerden, İran'la müzakere ısrarı dışında kesin bir sonuç çıkmadı.
3 saat süren görüşmenin ardından Trump'tan bir açıklama geldi. ABD Başkanı, görüşmenin iyi geçtiğini ifade ederken 'la müzakerelerin sürmesi konusundaki ısrarını dile getirdiğini belirtti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "İran'la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı." dedi.

