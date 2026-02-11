ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü! İlk açıklama ABD'den ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Trump İran'la müzakerelerin devam etmesi konusundaki ısrarını dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Trump, İran'la müzakerelerin sürmesi gerektiği konusundaki ısrarını belirtti. Görüşmelerden, İran'la müzakere ısrarı dışında kesin bir sonuç çıkmadı.

3 saat süren görüşmenin ardından Trump'tan bir açıklama geldi. ABD Başkanı, görüşmenin iyi geçtiğini ifade ederken İran'la müzakerelerin sürmesi konusundaki ısrarını dile getirdiğini belirtti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "İran'la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı." dedi.