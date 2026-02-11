Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın 'füze' talebine İran'dan jet ret! Müzakereler sekteye uğrayabilir

İran müzakereleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın füzelerini de katmak istemesiyle sekteye uğrayabilir. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, füzelerin müzakere konusu olmayacağını söyledi.

AA
11.02.2026
11.02.2026
ve arasında 'daki müzakerenin ardından iki ülke arasında yeni görüşme için tarih belirlenmedi. ABD Başkanı Donald Trump, nükleerin yanı sıra İran füzelerinin de edilmesi gerektiğini söyledi. Tahran yönetiminden bu talebe jet ret geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Hiç kimse İran'ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ABD'yle müzakerelerin bir sonraki turunun zamanı ve yerine ilişkin soru üzerine, henüz belirlenmiş bir tarih ve yer olmadığını belirtti.

TRUMP'IN 'FÜZE' TALEBİ

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İran'la varacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını belirterek anlaşmanın İran'ın balistik programını da hedef alması gerektiğini ifade etmişti.

NETANYAHU BEYAZ SARAY YOLCUSU

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

ABD'li ve İranlı temsilciler, 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

