Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz ve Alman medyasına Avrupa Birliği (AB) ve ABD politikalarına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Macron, mevcut ABD yönetiminin "açıkça Avrupa karşıtı" olduğuna vurgu yaparak, AB’ye "küçümseyici" davrandığını ve "AB’nin parçalanmasını arzuladığını" ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD yönetimini "açıkça Avrupa karşıtı" olarak nitelendirip AB'nin parçalanmasını arzuladığını belirtirken, Avrupa'nın kendi güvenliği ve geleceği için Rusya ile diyaloğu yeniden başlatarak daha bağımsız bir strateji izlemesi gerektiğini vurguladı. Macron, mevcut ABD yönetimini "açıkça Avrupa karşıtı" ve AB'nin parçalanmasını arzulayan bir tutumda olmakla eleştirdi. Avrupa ülkelerinin coğrafi konum nedeniyle Rusya ile diyaloğu aralık ayı gibi erken bir tarihte yeniden başlatması gerektiğini savundu. ABD'nin gümrük vergisi ve diğer tehditlerine karşı Avrupa'nın mevcut "boyun eğme" stratejisinin etkisiz olduğunu belirtti. Avrupa'nın kendi kendine güvenerek bağımsız adımlar atmazsa 5 yıl içinde yok olacağı konusunda sert bir uyarıda bulundu. Avrupa'nın doğal gaz tedarikinde ABD'ye bağımlılığına ve ABD'nin AB güvenliğine olan bağlılığına dair endişelerini dile getirdi.

MACRON'DAN RUSYA SİNYALİ! TRUMP'I KIZDIRACAK SÖZLER

Avrupa ülkelerinin ABD ile ilişkilerde seçtiği stratejinin etkisiz olduğunu söyleyen Macron, "Açık bir saldırı olduğunda, yapmamız gerekenin boyun eğmek veya bir anlaşmaya varmaya çalışmak olduğunu düşünmüyorum. Bu stratejiyi aylardır denedik. İşe yaramıyor" dedi.

Birkaç Avrupalı mevkidaşını Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya davet ettiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bazıları, bizim yaptığımız şekilde diplomatlarını Rusya’ya göndermeyi henüz erken buldu. Benim fikrim basit: Bu konudaki tartışmaları başkalarına mı devretmek istiyoruz? Coğrafi konumumuz değişmeyecek. Rusya’yı sevsek de sevmesek de o orada olacak ve gelecekte de komşumuz olacak. Bu nedenle, Avrupalıların Ruslarla diyaloğu yeniden başlatması gerekiyor" diye konuştu.

Macron, "Diyaloğu yeniden sağlarken de ne saf davranmak ne de Ukraynalılara baskı uygulamak gerekiyor. Görüşmelerde üçüncü taraflardan bağımsız olma hedefi korunmalı" ifadelerini kullandı. Emmanuel Macron, Moskova ile diyaloğun aralık ayı gibi erken bir tarihte yeniden başlatılmasının makul olacağını söyledi.

''HER GÜN YENİ TEHDİTLER GELİYOR''

ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine değinen Macron, "Tehdit ve sindirme yöntemleri kullanıldıktan sonra Washington aniden geri adım attı ve biz her şeyin bittiğini düşündük. Ancak bir saniye bile inanmayın. Her gün, ilaç endüstrisi ve dijital teknolojiler konusunda yeni tehditler geliyor" dedi.

Fransız lider, Avrupalıların böyle bir durumda uzlaşma aramaya çalışmaması gerektiğine işaret etti. Macron, bu stratejinin etkisi olduğunu belirterek, Avrupa’ya doğal gaz tedarikinin yüzde 60’ının ABD’den geldiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin AB’nin güvenliğini garanti etmeye devam etmeye ne kadar hazır olduğu konusunda da soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

''ADIM ATMAZSAK AVRUPA YOK OLACAK''

Emmanuel Macron, ABD’nin gümrük vergileri uygulamasını ve Grönland üzerindeki taleplerine değinerek, "İnsanlar umutsuz. Artık ABD’lilerin ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezsiniz. Sadece Grönland ile ilgili değil. Bu aşamada, kendi kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir adım atmazsak, Avrupa 5 yıl içinde yok olacak" uyarısını yaptı.