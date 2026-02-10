Menü Kapat
TGRT Haber


 Berrak Arıcan Baş

Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ne kadar ileri gidebileceğinin tahmin edilemez olduğunu söyleyen Fransız lider, AB ülkelerinin adım atmaması durumunda Avrupa'nın 5 yıl içinde yok olacağını söyledi.

Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda
10.02.2026
10.02.2026
14:42

Fransa Cumhurbaşkanı , İngiliz ve Alman medyasına (AB) ve ABD politikalarına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Macron, mevcut ABD yönetiminin "açıkça Avrupa karşıtı" olduğuna vurgu yaparak, AB’ye "küçümseyici" davrandığını ve "AB’nin parçalanmasını arzuladığını" ifade etti.

MACRON'DAN RUSYA SİNYALİ! TRUMP'I KIZDIRACAK SÖZLER

Avrupa ülkelerinin ABD ile ilişkilerde seçtiği stratejinin etkisiz olduğunu söyleyen Macron, "Açık bir saldırı olduğunda, yapmamız gerekenin boyun eğmek veya bir anlaşmaya varmaya çalışmak olduğunu düşünmüyorum. Bu stratejiyi aylardır denedik. İşe yaramıyor" dedi.

Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda

Birkaç Avrupalı mevkidaşını Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya davet ettiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bazıları, bizim yaptığımız şekilde diplomatlarını Rusya’ya göndermeyi henüz erken buldu. Benim fikrim basit: Bu konudaki tartışmaları başkalarına mı devretmek istiyoruz? Coğrafi konumumuz değişmeyecek. Rusya’yı sevsek de sevmesek de o orada olacak ve gelecekte de komşumuz olacak. Bu nedenle, Avrupalıların Ruslarla diyaloğu yeniden başlatması gerekiyor" diye konuştu.

Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda

Macron, "Diyaloğu yeniden sağlarken de ne saf davranmak ne de Ukraynalılara baskı uygulamak gerekiyor. Görüşmelerde üçüncü taraflardan bağımsız olma hedefi korunmalı" ifadelerini kullandı. Emmanuel Macron, Moskova ile diyaloğun aralık ayı gibi erken bir tarihte yeniden başlatılmasının makul olacağını söyledi.

''HER GÜN YENİ TEHDİTLER GELİYOR''

ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine değinen Macron, "Tehdit ve sindirme yöntemleri kullanıldıktan sonra Washington aniden geri adım attı ve biz her şeyin bittiğini düşündük. Ancak bir saniye bile inanmayın. Her gün, ilaç endüstrisi ve dijital teknolojiler konusunda yeni tehditler geliyor" dedi.

Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda

Fransız lider, Avrupalıların böyle bir durumda uzlaşma aramaya çalışmaması gerektiğine işaret etti. Macron, bu stratejinin etkisi olduğunu belirterek, Avrupa’ya doğal gaz tedarikinin yüzde 60’ının ABD’den geldiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin AB’nin güvenliğini garanti etmeye devam etmeye ne kadar hazır olduğu konusunda da soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda

''ADIM ATMAZSAK AVRUPA YOK OLACAK''

Emmanuel Macron, ABD’nin gümrük vergileri uygulamasını ve Grönland üzerindeki taleplerine değinerek, "İnsanlar umutsuz. Artık ABD’lilerin ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezsiniz. Sadece Grönland ile ilgili değil. Bu aşamada, kendi kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir adım atmazsak, Avrupa 5 yıl içinde yok olacak" uyarısını yaptı.

