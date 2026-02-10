Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası'ydı! Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Kategoriler
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Gerez'in vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Şıvga Gerez, takipçilerine moral dolu mesajlar vermişti. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hastalık sürecini paylaşan Gerez, "Kanserle savaşımız başlamıştır.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sık sık sevenlerinden dua isteyen oyuncu 56 yaşında hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
29 Ocak 1970 doğumlu Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Halit karakterinin ablası olarak hafızalara kazındı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Şıvga Gerez 56 yaşında hayatını kaybetti.