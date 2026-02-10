Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası'ydı! Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle yer alan usta oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Şıvga Gerez bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası'ydı! Şıvga Gerez hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 12:05

Türk televizyon tarihine damga vuran dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" rolüyle hafızalara kazınan usta Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir tedavisi gören Gerez'in vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU ŞIVGA GEREZ HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Şıvga Gerez, takipçilerine moral dolu mesajlar vermişti. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hastalık sürecini paylaşan Gerez, "Kanserle savaşımız başlamıştır.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası'ydı! Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sık sık sevenlerinden dua isteyen oyuncu 56 yaşında hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası'ydı! Şıvga Gerez hayatını kaybetti

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

29 Ocak 1970 doğumlu Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Halit karakterinin ablası olarak hafızalara kazındı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Şıvga Gerez 56 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası'ydı! Şıvga Gerez hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası
ETİKETLER
#kanser
#vefat
#oyuncu
#kurtlar vadisi
#Şıvga Gerez
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.