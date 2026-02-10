Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası

Fenomen Danla Bilic’i kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Çetin’in 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 11:02

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelen ve kafası ile çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında karar açıklandı.

DANLA BİLİÇ'E ŞİDDET UYGULAYAN BERK ÇETİN: YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Berk Çetin hazır bulunurken Danla Bilic ise katılmadı. Tutuksuz sanık Berk Çetin savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi. Sanık savunmasının ardından mahkeme tutuksuz sanık Berk Çetin’in ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası

BERK ÇETİN'E HAPİS CEZASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Neslihan Damla Aktepe’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede Aktepe’nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada Çetin’in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada sanığın, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi.

Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası

Berk Çetin’in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Aktepe’yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise Çetin’in, müşteki Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi. İddianamede, Çetin’in müşteki Aktepe’yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Berk Çetin’in ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı
ETİKETLER
#kadına şiddet
#danla biliç
#Mahkeme Kararı
#Berk Çetin
#Basit Yaralama
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.