Fenomen Danla Bilic’i darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e 5 ay hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelen ve kafası ile çenesine yumruk atarak darp eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında karar açıklandı.

DANLA BİLİÇ'E ŞİDDET UYGULAYAN BERK ÇETİN: YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Berk Çetin hazır bulunurken Danla Bilic ise katılmadı. Tutuksuz sanık Berk Çetin savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi. Sanık savunmasının ardından mahkeme tutuksuz sanık Berk Çetin’in ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BERK ÇETİN'E HAPİS CEZASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Neslihan Damla Aktepe’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede Aktepe’nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada Çetin’in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada sanığın, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi.

Berk Çetin’in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Aktepe’yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise Çetin’in, müşteki Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi. İddianamede, Çetin’in müşteki Aktepe’yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Berk Çetin’in ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.