Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve 2016 yılında evlenen Anıl Altan ile Pelin Akil çiftinin 2019 yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Sosyal medyada örnek çift olarak gösterilen Anıl Altan ile Pelin Akil çifti 2025 yılında boşandı. Anıl Altan'ın son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

PELİN AKİL, BOŞANMA İDDİALARINA KONSERDE SON NOKTAYI KOYDU

Boşanma iddialarının ardından ilk açıklama Pelin Akil'den geldi. Pelin Akil gittiği konserde Anıl Altan ile boşanma iddialarını doğruladı.

Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız, bu başka bir şeye yorulmasın bunu da buradan söylemiş olayım” dedi.

ANIL ALTAN'IN HANDAN BUSE GÜRCAN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin 2025 yılında boşandığı iddia edildi. Bazı gazeteciler ikilinin resmi olarak henüz boşanmadığını iddia etse de çiftten bir açıklama gelmedi. Anıl Altan'ın son paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Anıl Altan'ın Handan Buse Gürcan ile yaptığı paylaşım "yeni ilişkiye başladığı' iddialarını da beraberinde getirdi.

HANDAN BUSE GÜRCAN KİMDİR?

Anıl Altan'ın paylaşımıyla merak edilen Handan Buse Gürcan sosyale medya hesabında 55 bin takipçiye sahiptir. Buse Gürcan tasarımcı olarak sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.