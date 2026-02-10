Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti 8 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuş ve hayranlarını şaşırtmıştı. Çocukları için sık sık bir araya gelen çiftten Anıl Altan'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Anıl Altan'ın sosyal medya hesabından Handan Buse Gürcan ile paylaştığı kareye "Yeni bir aşk mı?" soruları geldi.

Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?
Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve 2016 yılında evlenen ile Pelin Akil çiftinin 2019 yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Sosyal medyada örnek çift olarak gösterilen Anıl Altan ile Pelin Akil çifti 2025 yılında boşandı. Anıl Altan'ın son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

PELİN AKİL, İDDİALARINA KONSERDE SON NOKTAYI KOYDU

Boşanma iddialarının ardından ilk açıklama Pelin Akil'den geldi. Pelin Akil gittiği konserde Anıl Altan ile boşanma iddialarını doğruladı.

Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız, bu başka bir şeye yorulmasın bunu da buradan söylemiş olayım” dedi.

Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

ANIL ALTAN'IN HANDAN BUSE GÜRCAN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin 2025 yılında boşandığı iddia edildi. Bazı gazeteciler ikilinin resmi olarak henüz boşanmadığını iddia etse de çiftten bir açıklama gelmedi. Anıl Altan'ın son paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Anıl Altan'ın Handan Buse Gürcan ile yaptığı paylaşım "yeni ilişkiye başladığı' iddialarını da beraberinde getirdi.

Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

HANDAN BUSE GÜRCAN KİMDİR?

Anıl Altan'ın paylaşımıyla merak edilen Handan Buse Gürcan sosyale medya hesabında 55 bin takipçiye sahiptir. Buse Gürcan tasarımcı olarak sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan'dan bomba paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açtı?
