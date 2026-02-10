Menü Kapat
Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı

Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrolünde Hülya Avşar, Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizide kullanılan filtreler çok konuşuldu. Fazilet rolüyle dizide yer alan Hülyar Avşar'ın filtreli ve filtresiz hali sosyal medyada karşılaştırıldı.

Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı
Merakla beklenen sezonun iddialı dizisi Aynı Yağmurun Altında dün akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesinin konu alındığı dizide Hülya Avşar Fazilet rolüyle seyircisinin karşısına çıktı. Hülya Avşar'ın sosyal medyada yayılan filtresiz haline ise yorum yağdı.

HÜLYA AVŞAR'IN FİLTRESİZ HALİNE YORUM YAĞDI

Aynı Yağmurun Altında dizisinin yayınlanmasının ardından Hülya Avşar öne çıkan isimlerden oldu. Dizide yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'a bazı takipçilerinden eleştiri yağdı. Sosyal medyada "Yine abartmışlar", "Doğal oynasaydı keşke" gibi yorumlar yapıldı.

Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı

Sosyal medyada ise Hülya Avşar'ın filtreli haliyle filtresiz hali kıyaslandı. İki fotoğraf arasındaki farkı gören takipçileri "Filtre çok abartılmış" yorumlarını yaptı.

Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı

AYNI YAĞMURUN ALTINDA DİZİSİ OYUNCULARI

Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı
