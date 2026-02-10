Aynı Yağmurun Altında dizisinin ilk bölümü yayınlandı! Hülya Avşar'ın filtresiz hali ortaya çıktı

Merakla beklenen sezonun iddialı dizisi Aynı Yağmurun Altında dün akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesinin konu alındığı dizide Hülya Avşar Fazilet rolüyle seyircisinin karşısına çıktı. Hülya Avşar'ın sosyal medyada yayılan filtresiz haline ise yorum yağdı.

HÜLYA AVŞAR'IN FİLTRESİZ HALİNE YORUM YAĞDI

Aynı Yağmurun Altında dizisinin yayınlanmasının ardından Hülya Avşar öne çıkan isimlerden oldu. Dizide yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'a bazı takipçilerinden eleştiri yağdı. Sosyal medyada "Yine abartmışlar", "Doğal oynasaydı keşke" gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada ise Hülya Avşar'ın filtreli haliyle filtresiz hali kıyaslandı. İki fotoğraf arasındaki farkı gören takipçileri "Filtre çok abartılmış" yorumlarını yaptı.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA DİZİSİ OYUNCULARI

Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.