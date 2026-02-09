Kral Charles, 40 yıldır aynı paltoyu giyiyor

Kral Charles, son günlerde sık sık giydiği palto ile gündemde. Tek kullanımlık giyim trendine karşı olduğunu söyleyen Kral Charles, 1980 yılından beri aynı paltoyu üstünden çıkarmıyor

KRAL CHARLES, 1980 YILINDAN İTİBAREN AYNI PALTOYU GİYİYOR

Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 2022'de tahta geçen Charles, 40 yıldır aynı paltoyu giymesiyle, son zamanlarda ülkesinde ve özellikle de kraliyet üyelerinin gündemde tutmaya çalıştığı sürdürülebilirlik konusundaki çabasını da göstermiş oldu.

Kral Charles, paltoyla ilk kez, 1986'da Prenses Diana ve henüz bir bebek olan oğulları Prens Harry ile Sandringham'da düzenlenen bir fotoğraf çekiminde görüldü. 1994'te Sandringham'da oğlu Prens Harry ile kiliseye giderken, 1996'da Zürih'te geçirdiği bir kayak tatili sırasında, 1998'de kraliyet ailesinin Sandringham'daki yıllık Noel ayinlerinde ve 1999'da iki kez daha giydi.

2000'li yılların başlarında da aynı paltoyla görülen Kral Charles, geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında katıldığı etkinliklerde 40 yıllık paltosundan vazgeçmediğini gözler önüne serdi.