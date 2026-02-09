Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hepsi dizisinin Alev'i Sezen Ünal ile Gülçin Ergül'den yeni kareler

Bir döneme damga vuran Hepsi müzik grubunun solisti Gülçin Ergül ile Hepsi 1 dizisinin Alev'i Sezen Ünal uzun bir aranın ardından buluştu. Gülçin Ergül ile Sezen Ünal'ın İstanbul Boğazı kıyısındaki karelerine beğeni yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hepsi dizisinin Alev'i Sezen Ünal ile Gülçin Ergül'den yeni kareler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 17:32

Cemre Kemer, Yasemin Yürük Eren Bakıcı ve Gülçin Ergül'den oluşan birlikte 'Hepsi' müzik grubu daha sonra ise Hepsi 1 dizisiyle ekrana geldi. Dizide Alev karakteriyle yer alan Sezen Ünal ile Gülçin Ergül yıllar geçmesine rağmen dostluklarını devam ettirmeyi başardı.

HEPSİ 1 OYUNCULARININ İSTANBUL TURU

Gülçin Ergül ile Sezen Ünal bir araya geldikleri anı "İstanbul’da güneşli bir gün bulduk, yürüyüşe çıktık, tatlı yedim ama bedelini de ödedim 14.902 adımla Gülçin’le bazı planlarımız var, takipte kalın" notuyla paylaştı.

Hepsi dizisinin Alev'i Sezen Ünal ile Gülçin Ergül'den yeni kareler

GÜLÇİN ERGÜL, HEPSİ GRUBU ÜYELERİYLE TÜM İPLERİ KOPARDI

Katıldığı programda gözyaşlarına boğulan Gülçin Ergül, Hepsi grubunun dağılmasıyla ilgili, "Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu. Arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir. Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde." dedi.

Hepsi dizisinin Alev'i Sezen Ünal ile Gülçin Ergül'den yeni kareler

Gülçin Ergül'ün paylaşımı sonrası Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak sitem etti. Cemre Kemer yaptığı paylaşımda, 'Yine bir sabah kalkıyorum DM kutusu linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanıdığım, tanımadığım ama yıllardır konuşmadığım, konuşmasan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır sarmal gibi.' ifadelerini kullandı.

Hepsi dizisinin Alev'i Sezen Ünal ile Gülçin Ergül'den yeni kareler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Begüm Kütük'ün acı günü! Babası Celalettin Kütük hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Gülşen soyadı hamlesi sonrası sosyal medyanın diline düştü
ETİKETLER
#Gülçin Ergül
#Hepsi Grubu
#Sezen Ünal
#Hepsi 1 Dizisi
#Sanatçı Dostlukları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.