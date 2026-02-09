Hepsi dizisinin Alev'i Sezen Ünal ile Gülçin Ergül'den yeni kareler

Cemre Kemer, Yasemin Yürük Eren Bakıcı ve Gülçin Ergül'den oluşan birlikte 'Hepsi' müzik grubu daha sonra ise Hepsi 1 dizisiyle ekrana geldi. Dizide Alev karakteriyle yer alan Sezen Ünal ile Gülçin Ergül yıllar geçmesine rağmen dostluklarını devam ettirmeyi başardı.

HEPSİ 1 OYUNCULARININ İSTANBUL TURU

Gülçin Ergül ile Sezen Ünal bir araya geldikleri anı "İstanbul’da güneşli bir gün bulduk, yürüyüşe çıktık, tatlı yedim ama bedelini de ödedim 14.902 adımla Gülçin’le bazı planlarımız var, takipte kalın" notuyla paylaştı.

GÜLÇİN ERGÜL, HEPSİ GRUBU ÜYELERİYLE TÜM İPLERİ KOPARDI

Katıldığı programda gözyaşlarına boğulan Gülçin Ergül, Hepsi grubunun dağılmasıyla ilgili, "Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu. Arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir. Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde." dedi.

Gülçin Ergül'ün paylaşımı sonrası Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak sitem etti. Cemre Kemer yaptığı paylaşımda, 'Yine bir sabah kalkıyorum DM kutusu linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanıdığım, tanımadığım ama yıllardır konuşmadığım, konuşmasan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır sarmal gibi.' ifadelerini kullandı.