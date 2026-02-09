Oyuncu Begüm Kütük'ün acı günü! Babası Celalettin Kütük hayatını kaybetti

Romantik Komedi, Gecenin Kanatları, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Çalıkuşu gibi dizilerde rol alan Begüm Kütük, sosyal medya hesabından babası Celalettin Kütük'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

BEGÜM KÜTÜK'ÜN ACI GÜNÜ

Begüm Kütük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık. Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi." dedi.

Mesajının devamında babasına olan minnetini ifade eden ünlü oyuncu, "Sesin kulaklarımda, öğütlerin kalbimde, hatıraların hep benimle yaşayacak. Seni çok seviyorum. Sonsuza kadar..." ifadelerini kullandı.

BEGÜM KÜTÜK KAÇ YAŞINDA?

27 Ağustos 1980 İzmir doğumlu Begüm Kütük, 2001 yılında “Türkiye Best Of Model” yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. Aynı yarışmada Şenay Akay birinci, Esra Eron ikinci, Sinemis Candemir dördüncü, Fatoş Seğmen beşinci, Selma Ergeç ise En İyi Yürüyen Manken seçilmiştir. Begüm Kütük karikatürist Erdal Yaşaroğlu ile 2010 yılında evlendi.