Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, “Yüz naklimin 17. günü" diyerek son halini paylaştı

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı bir yüz estetiği ameliyatı geçirdi. Ceran yaptığı paylaşımda 2 günde toplam 15 saat süren operasyon geçirdiğini belirterek, iyileşme sürecini de sosyal medya hesabından paylaştı.

DİDEM CERAN YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ TEK TEK ANLATTI

Sosyal medya hesabından “Yüz naklimin 17. günü" notuyla video paylaşan Didem Ceran, "Bu yaklaşım, yüzü küçültmeye yönelik yüzeysel bir estetik hedef yerine; yüz iskeletindeki yapısal düzensizliklerin, asimetrilerin ve üç boyutlu kontur bozukluklarının anatomik ve orantısal prensiplere dayalı olarak düzeltilmesini esas almıştır" dedi.

Doktoruyla birlikte video çeken Ceran, "Preoperatif değerlendirmede özellikle temporal bölge, malar kompleks (elmacık kemiği) ve bukkal yanak hattındaki çöküklükler ile yüzün sol tarafında daha belirgin olan hacim kaybı ve kontur kırılmaları dikkate alınmıştır. Malar bölgede aşırı kemik rezeksiyonundan kaçınılarak, yalnızca kontur sürekliliğini sağlamak amacıyla sınırlı ve milimetrik kemik redüksiyonu uygulanmış; kemik segmentleri içe doğru reposition edilerek şakak–yanak–elmacık hattı arasındaki geçişler dengelenmiştir. Bu sayede yüzün doğal genişliği korunurken, yüzey düzensizlikleri minimize edilmiştir" dedi.

DİDEM CERAN'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

İyileşme sürecini gün gün paylaşan Didem Ceran'ın son görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, Ceran'ın görünümünü öven ve geçmiş olsun dilekleri içeren çok sayıda yorum yaptı. Kullanıcılardan bazıları sonucu beğendiğini söyleyip Ceran'ı cesaretinden dolayı tebrik ederken, bazıları ise yüzünün tanınmaz hale geldiğini, ameliyat öncesinde de zaten güzel olduğunu, böyle ameliyatlara gerek olmadığını söyledi.