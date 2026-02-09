Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burcu Özberk'ten itiraf üstüne itiraf: Çirkin adam seviyorum

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, katıldığı İbrahim Selim programında itiraflarıyla dikkat çekti. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Burcu Özberk, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burcu Özberk'ten itiraf üstüne itiraf: Çirkin adam seviyorum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 11:35

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Afili ve Ruhun Duymaz gibi dizilerde rol alan , uzun bir aranın ardından katıldığı programda özel hayatıyla ilgili konuştu. kariyerinde sarf ettiği çabanın yeterince görülmediğine söyleyen Burcu Özberk; "Şunu duymaya ihtiyacım var; 'Çok çalışkan kızsın'. Bu çabanın görülmesini istiyorum" dedi. Özberk ayrıca, "Çirkin adam seviyorum" sözleriyle de çok konuşuldu.

BURCU ÖZBERK KENDİSİYLE İLGİLİ ÖNYARGILARI SIRLADI

Burcu Özberk, "Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusu üzerine, şunları söyledi: Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Ait hissetmekle, o insanı tanımakla, kendimi açmakla alakalı içimde çözmem gereken şeyler var. Alışana kadar önce ne yapacağımı bilemiyorum. O da karşı tarafa tuhaf görünüyor. Sohbet ettikten sonra "Sen aslında tatlıymışsın" diyorlar." dedi.

Burcu Özberk'ten itiraf üstüne itiraf: Çirkin adam seviyorum

BURCU ÖZBERK ÇİRKİN ADAM SEVİYOR

Özberk İbrahim Selim'in soruları üzerine "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum" şeklinde sürdürdü. "Kalbim boş ama sevgiye ve sevilmeye o iletişime açık" diyen Burcu Özberk ayrıca; "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk'ten itiraf üstüne itiraf: Çirkin adam seviyorum

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

11 Aralık 1989 Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Burcu Özberk'in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisinde oynadığı Nazlı Yılmaz karakteri oldu.

Burcu Özberk'ten itiraf üstüne itiraf: Çirkin adam seviyorum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti
ETİKETLER
#aşk
#oyunculuk
#burcu özberk
#Özel Hayat
#Güneşin Kızları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.