Burcu Özberk'ten itiraf üstüne itiraf: Çirkin adam seviyorum

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Ruhun Duymaz gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk, uzun bir aranın ardından katıldığı programda özel hayatıyla ilgili konuştu. Oyunculuk kariyerinde sarf ettiği çabanın yeterince görülmediğine söyleyen Burcu Özberk; "Şunu duymaya ihtiyacım var; 'Çok çalışkan kızsın'. Bu çabanın görülmesini istiyorum" dedi. Özberk ayrıca, "Çirkin adam seviyorum" sözleriyle de çok konuşuldu.

BURCU ÖZBERK KENDİSİYLE İLGİLİ ÖNYARGILARI SIRLADI

Burcu Özberk, "Seni tanımayan insanların seninle ilgili en büyük yanılgıları ne?" sorusu üzerine, şunları söyledi: Garip ve soğuk biri olduğumu düşünebilirler. Ait hissetmekle, o insanı tanımakla, kendimi açmakla alakalı içimde çözmem gereken şeyler var. Alışana kadar önce ne yapacağımı bilemiyorum. O da karşı tarafa tuhaf görünüyor. Sohbet ettikten sonra "Sen aslında tatlıymışsın" diyorlar." dedi.

BURCU ÖZBERK ÇİRKİN ADAM SEVİYOR

Özberk İbrahim Selim'in soruları üzerine "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum" şeklinde sürdürdü. "Kalbim boş ama sevgiye ve sevilmeye o iletişime açık" diyen Burcu Özberk ayrıca; "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

11 Aralık 1989 Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Burcu Özberk'in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisinde oynadığı Nazlı Yılmaz karakteri oldu.