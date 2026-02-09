Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!

Yeni Gelin, Teşkilat gibi dizilerle popüler olan Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırtan alışkanlıkları anlatarak sosyal medyada büyük ilgi topladı. Jessica May, Türkiye'deki çay alışkanlığını anlatırken, "Çay içmeden kalkmak gerçekten zor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 10:57

2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May, Yeni Gelin dizisinde oynadığı Bella Bozok karakteriyle oyunculuğa adım attı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Jessica May, günlük yaşamda Brezilyalıların en çok şaşırdığı alışkanlıkları 5 maddede tek tek anlattı.

JESSICA MAY, TÜRKİYE'DE ÇAY ALIŞKANLIĞINI İLK SIRAYA KOYDU

Türkiye'deki yaşam tarzının kendisi için başlı başına bir keşif süreci olduğunu vurgulayan Jessica May, ilk sıraya çay kültürünü koyarak, "Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor ve mutlaka içmen için ikna ediliyorsun. Çay içmeden kalkmak gerçekten zor" dedi.

Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!

May ikinci sıraya ise ev ziyaretlerinde dikkatini çeken bir detayı paylaştı ve "Brezilya'da evlerin önünde ayakkabı bırakma kültürü yok. Türkiye'ye geldiğimde kapının önünde ayakkabıları görünce gerçekten çok şaşırmıştım" sözleriyle paylaştı.

TÜRKİYE'DE TRAFİK KÜLTÜRÜ JESSICA MAY'İ ŞAŞIRTTI

May, özellikle korna kullanımının yaygınlığına dikkat çekti. May, "Brezilya'da bu kadar korna sesi duymazsın. Burada insanlar vitesi değil, kornayı hazırlıyor. Işık yanmadan bile basılıyor" dedi.

Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!

Kahvaltı kültürünün Türkiye'de Brezilya'dan çok farklı olduğunu belirterek, "Brezilya'da kahvaltı çok sade; kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir… Türkiye'de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bile bulamıyorsun" dedi.

Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!

Listesinin son sırasında ise kolonya geleneği yer aldı. Türkiye'de hemen her ortamda bu alışkanlıkla karşılaştığını ifade eden Jessica May, hijyen ve ferahlık açısından bunu çok beğendiğini belirterek, "Nereye gidersen kolonya var. Çok hijyenik, bir anda mis gibi kokuyorsun. Bence harika bir şey" dedi.

JESSICA MAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Aralık 1993 Brezilya doğumlu Jessica May, 2017 yılında Yeni Gelin dizisiyle oyunculuğa başladı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan May, Brezilya ve Türkiye çifte vatandaşıdır.

Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber geldi
ETİKETLER
#Jessica May
#Türkiye'de Yaşam
#Kültürel Farklılıklar
#Türk Alışkanlıkları
#Yeni Gelin
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.