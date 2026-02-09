Oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı!

2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May, Yeni Gelin dizisinde oynadığı Bella Bozok karakteriyle oyunculuğa adım attı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Jessica May, günlük yaşamda Brezilyalıların en çok şaşırdığı alışkanlıkları 5 maddede tek tek anlattı.

JESSICA MAY, TÜRKİYE'DE ÇAY ALIŞKANLIĞINI İLK SIRAYA KOYDU

Türkiye'deki yaşam tarzının kendisi için başlı başına bir keşif süreci olduğunu vurgulayan Jessica May, ilk sıraya çay kültürünü koyarak, "Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor ve mutlaka içmen için ikna ediliyorsun. Çay içmeden kalkmak gerçekten zor" dedi.

May ikinci sıraya ise ev ziyaretlerinde dikkatini çeken bir detayı paylaştı ve "Brezilya'da evlerin önünde ayakkabı bırakma kültürü yok. Türkiye'ye geldiğimde kapının önünde ayakkabıları görünce gerçekten çok şaşırmıştım" sözleriyle paylaştı.

TÜRKİYE'DE TRAFİK KÜLTÜRÜ JESSICA MAY'İ ŞAŞIRTTI

May, özellikle korna kullanımının yaygınlığına dikkat çekti. May, "Brezilya'da bu kadar korna sesi duymazsın. Burada insanlar vitesi değil, kornayı hazırlıyor. Işık yanmadan bile basılıyor" dedi.

Kahvaltı kültürünün Türkiye'de Brezilya'dan çok farklı olduğunu belirterek, "Brezilya'da kahvaltı çok sade; kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir… Türkiye'de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bile bulamıyorsun" dedi.

Listesinin son sırasında ise kolonya geleneği yer aldı. Türkiye'de hemen her ortamda bu alışkanlıkla karşılaştığını ifade eden Jessica May, hijyen ve ferahlık açısından bunu çok beğendiğini belirterek, "Nereye gidersen kolonya var. Çok hijyenik, bir anda mis gibi kokuyorsun. Bence harika bir şey" dedi.

JESSICA MAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Aralık 1993 Brezilya doğumlu Jessica May, 2017 yılında Yeni Gelin dizisiyle oyunculuğa başladı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan May, Brezilya ve Türkiye çifte vatandaşıdır.