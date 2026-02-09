Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda tedavi altında kalan Fatih Ürek 30 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Sanatçı Fatih Ürek’in hayatını kaybetmesinin ardından “kişisel eşyaların satıldığı” iddialarıyla ilgili ablaları ilk kez konuştu ve haklarındaki tüm iddiaları reddetti.

FATİH ÜREK'İN KİŞİSEL EŞYALARI SATILDI MI?

Fatih Ürek'in kişisel eşyalarının ölümünden kısa süre sonra satışa çıkarıldığı iddiasının ardından ablası Selvi Ürek, “Söylenenlerin tamamı yalan ve iftira. Hiçbir şekilde hiçbir eşyasına dokunmadık. Sadece kirada oturduğu Ataşehir’deki evi, mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla boşalttık. Avukat ve mahkeme eşliğinde her şey sayıldı, yediemine ve vasiye teslim edildi. Hâlâ orada duruyor. Kürk satıldığı iddiaları da doğru değil. Kürklerin varlığını bile bilmiyorduk. Evde duruyorlar. Lütfen bizi rahat bıraksınlar, biz kardeşimize dua etmek istiyoruz” dedi.

Ürek’in bir diğer ablası Nurgül Fırat ise aileyle ilgili yapılan yorumlara tepki göstererek, “Fatih 2015 yılında aile mezarlığı aldı. Annemiz ve ablaları için aldı. Bunları söyleyenler bunu düşünsün. Fatih şu anda aile mezarlığında yatıyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek’in ailesi, sosyal medya ve magazin basınında yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hukuki haklarını saklı tuttuklarını dile getirdi.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ NEDİR?

Fatih Ürek'in vasiyeti konusu da büyük merak uyandırdı. İki yıl önce bir televizyon programında samimi açıklamalar yapan Ürek, belgesel teklifi aldığını belirtmiş ve vasiyetinden bahsetmişti.

Ürek vasiyetiyle ilgili, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba'' demişti.