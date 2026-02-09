Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti

Sanatçı Fatih Ürek'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isim ailesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fatih Ürek'in kişisel eşyalarının satıldığı iddiaları sonrası Selvi Ürek ve Nurgül Fırat'tan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 10:07

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda tedavi altında kalan 30 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Sanatçı Fatih Ürek’in hayatını kaybetmesinin ardından “kişisel eşyaların satıldığı” iddialarıyla ilgili ablaları ilk kez konuştu ve haklarındaki tüm iddiaları reddetti.

FATİH ÜREK'İN KİŞİSEL EŞYALARI SATILDI MI?

Fatih Ürek'in kişisel eşyalarının ölümünden kısa süre sonra satışa çıkarıldığı iddiasının ardından ablası Selvi Ürek, “Söylenenlerin tamamı yalan ve iftira. Hiçbir şekilde hiçbir eşyasına dokunmadık. Sadece kirada oturduğu Ataşehir’deki evi, mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla boşalttık. Avukat ve mahkeme eşliğinde her şey sayıldı, yediemine ve vasiye teslim edildi. Hâlâ orada duruyor. Kürk satıldığı iddiaları da doğru değil. Kürklerin varlığını bile bilmiyorduk. Evde duruyorlar. Lütfen bizi rahat bıraksınlar, biz kardeşimize dua etmek istiyoruz” dedi.

Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti

Ürek’in bir diğer ablası Nurgül Fırat ise aileyle ilgili yapılan yorumlara tepki göstererek, “Fatih 2015 yılında mezarlığı aldı. Annemiz ve ablaları için aldı. Bunları söyleyenler bunu düşünsün. Fatih şu anda aile mezarlığında yatıyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti

Fatih Ürek’in ailesi, sosyal medya ve basınında yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hukuki haklarını saklı tuttuklarını dile getirdi.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ NEDİR?

Fatih Ürek'in vasiyeti konusu da büyük merak uyandırdı. İki yıl önce bir televizyon programında samimi açıklamalar yapan Ürek, belgesel teklifi aldığını belirtmiş ve vasiyetinden bahsetmişti.

Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti

Ürek vasiyetiyle ilgili, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba'' demişti.

Fatih Ürek'in ölümünün ardından değerli eşyaları satıldı mı? Kardeşleri iddialar sonrası sitem etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
8 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…Dün en çok ne izlendi?
ETİKETLER
#Magazin
#vasiyet
#cenaze
#aile
#fatih ürek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.