Şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber geldi

Diyabeti sebebiye bir süredir tedavi altında bulunan Ömer Danış yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçıyla ilgili sosyal medyadan kan bağışı çağrısı yapıldı.

ÖMER DANIŞ İÇİN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

'Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' şarkısıyla tanınan 57 yaşındaki Ömer Danış’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şarkıcıyla ilgili yapılan ilk açıklamada acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.



Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği Danış'ın Instagram hesabından bir bilgi verildi. Paylaşımda ''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' ifadelerine yer verildi.

Danış'a takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.