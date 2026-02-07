Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım: İyi ki varsınız

Geniş Aile dizisinde rol alan Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatını başarıyla atlattı. Kardeşi Umut Özkan hem Ufuk Özkan ile hem de donör olan Salih kıvırcık ile fotoğraflarını da paylaştı. Hastanede gözetim altında tutulan Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım geldi.

UFUK ÖZKAN'IN DOKTORUNDAN YENİ PAYLAŞIM

Ufuk Özkan ile karesini paylaşan doktoru, "Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar güzel iltifatlar, hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşmadıklarımın hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatırına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun" dedi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN UFUK ÖZKAN'IN İLK SÖZLERİ

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.