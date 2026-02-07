Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım: İyi ki varsınız

Başarılı karaciğer operasyonu geçiren oyuncu Ufuk Özkan, hastanede dinlenmeye devam ederken, doktorundan yeni bir paylaşım geldi. Ufuk Özkan ile fotoğrafını paylaşan Onur Yaprak, "İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun" dedi.

Geniş Aile dizisinde rol alan , ameliyatını başarıyla atlattı. Kardeşi Umut Özkan hem Ufuk Özkan ile hem de donör olan Salih kıvırcık ile fotoğraflarını da paylaştı. Hastanede gözetim altında tutulan Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım geldi.

UFUK ÖZKAN'IN DOKTORUNDAN YENİ PAYLAŞIM

Ufuk Özkan ile karesini paylaşan doktoru, "Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar güzel iltifatlar, hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşmadıklarımın hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatırına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun" dedi.

Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım: İyi ki varsınız

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN UFUK ÖZKAN'IN İLK SÖZLERİ

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız ’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Ufuk Özkan'ın doktorundan yeni paylaşım: İyi ki varsınız
