Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrılığının nedeni belli oldu! Ece Seçkin bombayı patlattı, Hilal Altınbilek detayı "pes" dedirtti

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çifti yaklaşık 2 yıl önce kameralar karşısına çıkmış ve ilişkilerini duyurmuştu. Zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları çıkan çift geçtiğimiz günlerde ise tüm ipleri kopardı. Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yı takipten çıkarken, tüm fotoğrafları da sildi. Ece Erken canlı yayında isim vermeden Hilal Altınbilek ile Kubilay Aka'nın tekrar görüştüğünü iddia etti.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN AYRILDI, PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Reklam çekiminde tanışan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çifti yaklaşık 2 yıl önce aşklarını duyurmuştu. Son olarak birbirlerini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Kubikay Aka ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Ece Erken sunucusu olduğu programda "Kubilay Aka daha önce birlikte olduğu. H.A.'yı tekrar yakın markaja alıyor. Kız bir dizide de şuan başrol oynuyor. Pazar günleri yayınlanıyor. B.D. ile birlikte. Hafsanur bunu affetmiyor. Hatta takipleştiği kişilerden de anlıyor. O kişiyle tekrar görüştüğünü duyunca Hafsanur bundan dolayı ayrılıyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.