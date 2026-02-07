Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrılığının nedeni belli oldu! Ece Seçkin bombayı patlattı, Hilal Altınbilek detayı "pes" dedirtti

Kıskanmak dizisiyle beğeni toplayan Hafsanur Sancaktutan yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Kubilay Aka'yı takipten çıkıp tüm fotoğrafları silmişti. Ece Erken canlı yayında Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Hilal Altınbilek ile görüştüğünü ve Hafsanur Sancaktutan'ın iddia etti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrılığının nedeni belli oldu! Ece Seçkin bombayı patlattı, Hilal Altınbilek detayı
ile çifti yaklaşık 2 yıl önce kameralar karşısına çıkmış ve ilişkilerini duyurmuştu. Zaman zaman haklarında iddiaları çıkan çift geçtiğimiz günlerde ise tüm ipleri kopardı. Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'yı takipten çıkarken, tüm fotoğrafları da sildi. canlı yayında isim vermeden ile Kubilay Aka'nın tekrar görüştüğünü iddia etti.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN AYRILDI, PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Reklam çekiminde tanışan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çifti yaklaşık 2 yıl önce aşklarını duyurmuştu. Son olarak birbirlerini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Kubikay Aka ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrılığının nedeni belli oldu! Ece Seçkin bombayı patlattı, Hilal Altınbilek detayı "pes" dedirtti

Ece Erken sunucusu olduğu programda "Kubilay Aka daha önce birlikte olduğu. H.A.'yı tekrar yakın markaja alıyor. Kız bir dizide de şuan başrol oynuyor. Pazar günleri yayınlanıyor. B.D. ile birlikte. Hafsanur bunu affetmiyor. Hatta takipleştiği kişilerden de anlıyor. O kişiyle tekrar görüştüğünü duyunca Hafsanur bundan dolayı ayrılıyor." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrılığının nedeni belli oldu! Ece Seçkin bombayı patlattı, Hilal Altınbilek detayı "pes" dedirtti
