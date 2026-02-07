Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt evlendi!

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından çocukları ve yeğenleri arasında miras kavgası başladı. Ferdi Tayfur'un 6 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddia edilirken, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu imur Turanbayburt mahkeme yoluna başvurdu. Geçtiğimiz gün Timur Turanbayburt'un oğlu açıklamasıyla dikkat çekerken, Turanbayburt ise dün evlendiğini duyurdu.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLU TİMUR TURANBAYBURT EVLENDİ

Ferdi Tayfur'un en büyük çocuğu Timur Turanbayburt, nikâh masasına oturdu. Eşinin ismini açıklamayan Turanbayburt, nikâh sonrası paylaştığı fotoğrafa; "Hoş geldin meleğim" notunu düştü.

FERDİ TAYFUR'UN 6 MİLYAR TL'LİK MİRASI AİLEYİ KARIŞTIRDI

Ferdi Tayfur'un avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği belirtmişti.

TİMUR TURANBAYBURT'UN OĞLU EMİRHAN TURANBAYBURT BABASI VE HALALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın dedesine yaşarken küfür ettiğini belirterek, "“Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız.” dedi.