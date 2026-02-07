Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'den fahri hemşehrilik unvanı

Taşacak Bu Deniz dizisinde Deniz Baysal ile başrolü paylaşan Ulaş Tuna Astepe'ye fahri hemşehrilik unvanı verildi. Trabzon'da gerçekleşen çekimlere giden Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Ulaş Tuna Astepe'ye ilçenin tanımına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'den fahri hemşehrilik unvanı
Başrolünde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi cuma günleri yayınlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, daha önce de Karadeniz'de çekilen bir dizide oynamış ve reyting rekorları kırmıştı. B sebepten ötürü Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'den fahri hemşehrilik unvanı geldi.

ULAŞ TUNA ASTEPE ARTIK SÜRMENELİ OLDU

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’ye ilçenin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti ve fahri hemşehrilik unvanı vereceklerini söyledi. Astepe ise teşekkür ederek, "Şeref duyarım" dedi.

Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'den fahri hemşehrilik unvanı

"DENİZ BENİM ÇÖLÜM"

Katıldığı programda hayallerinden bahseden Ulaş Tuna Astepe, teknesiyle 2 yıl sürecek bir gezi planladığını belirterek, "İlk başta çok böyle soğuk yerler ya da zor denizler hedeflemiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Ve bunu açıkçası yelkenle yapmak istiyorum. Çünkü yetişmek istemiyorum bir yere. Yani şeyleri beni çok etkilemişti; böyle işte çöl geçen insanların tecrübeleri ya da böyle çölde zaman geçirmiş falan... Yani bir anlamda benim çölüm de öyle gibi geliyor. Denizin ortası, yani okyanus görmek merakı çocukluğumdan beri var. Hep Ümit Burnu hayali kurardım çocukluğumdan beri. Müthiş... Böyle Afrika'nın en ucunda, o Ümit Burnu'nda durup işte böyle o okyanusa bakacağımı hayal ederdim falan. Umarım bir gün gerçekleştirebilirim" dedi.

Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'den fahri hemşehrilik unvanı

ULAŞ TUNA ASTEPE KAÇ YAŞINDA?

5 Mayıs 1988 İzmit doğumlu Ulaş Tuna Astepe, Karadayı dizisindeki Orhan ve Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli rolleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Ulaş Tuna Astepe'ye Sürmene'den fahri hemşehrilik unvanı
