TGRT Haber
Magazin
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Kendisine ait sosyal medya hesabından başörtü takarak söylediği sözler gerekçesiyle tutuklanan fenomen Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden başına takarak söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 20 Aralık 2025 günü tutuklanmıştı. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Murat Övüç (58) ‘sanık' sıfatıyla yer aldı.

"VİDEO İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRELEMEZ"

Hazırlanan iddianamede sanık Övüç'ün görüntüsünü paylaşan bir sitenin, "Parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. Murat Övüç'ün savcılık ifadesinde, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı. Şüphelinin paylaştığı videonun kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği vurgulandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

MURAT ÖVÜÇ'E HAPİS TALEBİ

İddianamede, Murat Övüç hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Övüç, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
#başörtüsü
#ifade özgürlüğü
#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
#Murat Övüç
#Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
#Magazin
