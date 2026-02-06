Brooklyn Beckham, babası David Beckham'ı sildi!

Kategoriler
Futbolcu David Beckham'ın ve eşi Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham’ın 2022 yılında Nicola Peltz ile evlenmesinin ardından aile arasında sık sık tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Brooklyn Beckham çıkan haberlerin ardından tüm ailesini karşısına aldığını duyurdu. Brooklyn Beckham son olarak ise babasını kolundan sildirdi.
Beckham ailesinde yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Brooklyn Beckham kolunda daha önce çapa dövmesinin üzerinde yazan 'baba' anlamına gelen İngilizce 'dad' sözcüğünü, bilinmeyen sembollerle kapattığı görüldü.
İngiliz basınına konuşan Beckham'lara yakın kaynaklar, David Beckham'ın en büyük çocuğundan gelen bu son reddetme hamlesi karşısında çok üzgün olduğunu belirtti.
David Beckham anılarında, dövmelerinin, eşi Victoria Beckham ve çocukları hakkındaki duygularının bir ifadesi olduğunu söylemişti. Yıllar içinde Brooklyn'in de hayatındaki insanlar hakkında benzer duyguları ifade etmek için dövmeleri kullandığı ortaya çıktı.