Oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

NEVİN EFE HAYATINI KAYBETTİ

En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı mesajla duyurdu: “Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında. Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…" dedi.

NEVİN EFE KAÇ YAŞINDA?

Son olarak Yankı dizisinde rol alan Nevin Efe, birçok dizi ve filmde izleyicisinin karşısına çıktı. 78 yaşındaki oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.