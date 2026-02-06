Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halası Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından çocukları ve yeğenleri arasında miras kavgası başladı. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un büyük torunu Emirhan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur’la beraber dedesinin mezarında poz veren babası Timur Turanbayburt ve diğer iki halasına karşı sert sözler sarf etti.

Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halası Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü
06.02.2026
06.02.2026
Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının ölümünün ardından ailesi miras sebebiyle mahkemelik oldu. Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamış, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un çocukları, babalarının ölüm yıl dönümünde bir araya geldi. Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halalarına sosyal medyadan ateş püskürdü.

FERDİ TAYFUR'UN 6 MİLYAR'LIK MİRAS KAVGASI

Ferd, Tayfur'un avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği belirtmişti.

Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halası Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü

“7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum” demişti. Tuğçe Tayfur ardından iki ablası ve küçük kardeşi Taha’ya barış çağrısı yaparak bu yolda ona destek olmalarını istemişti.

Tuğçe Tayfur son olarak ablaları ve abisiyle babasının mezarını ölüm yıldönümünde ziyaret etti. Bu ziyarete Ferdi Tayfur’un Timur Turanbayburt’tan olan torunu Emirhan Turanbayburt’tan sert bir cevap geldi.

Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halası Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü

FERDİ TAYFUR'UN TORUNU AİLESİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: HEPİNİZ YALANCISINIZ

Sosyal medyada paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın dedesine yaşarken küfür ettiğini belirterek, "“Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız.” dedi.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLU TAHA'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Bu paylaşıma Ferdi Tayfur'un oğlu Taha’dan da destek geldi. Taha, Turanbayburt’un açıklamasını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Taha, babasının ölüm yıldönümünde mezarı başındaki anmaya abla ve abileriyle ayrı zamanda gitmişti.

Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halası Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü
#tuğçe tayfur
#Ferdi Tayfur Miras Kavgası
#Ferdi Tayfur Ailesi
#Emirhan Turanbayburt
#Taha Tayfur
#Magazin
