Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Sarışın halini unutun

Yıllarca uzun ve sarı saçlarla seyircisinin karşısına çıkan Petek Dinçöz, son paylaşımındaki yeni imajıyla şaşırttı. Kısa ve siyah saçlarıyla dergi çekimi yapan Petek Dinçöz'ün yeni haline yorum yağdı.

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Sarışın halini unutun
Hasta Ettin, Teşekkürler, Bir Şarkıyım ve Çekil gibi şarkılarla tanınan Petek Dinçöz, radikal bir karar aldı. Sarı saçlarıyla bilinen Petek Dinçöz'ün kısa ve siyah saçlı haline de beğeni yağdı.

PETEK DİNÇÖZ'DEN YENİ İMAJ

Yıllar sonra müzik kariyerine geri dönen Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Sarışın halini unutun

PETEK DİNÇÖZ SİYAH SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Petek Dinçöz'ün bir dergi çekiminde kısa ve siyah saçlarıyla kamera karşısına geçmesine yorum yağdı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Dinçöz'ün bu radikal değişimi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Sarışın halini unutun

PETEK DİNÇÖZ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

29 Mayıs 1980 İzmir doğumlu Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim gördükten sonra 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçildi

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Sarışın halini unutun
Brooklyn Beckham, babası David Beckham'ı sildi!
Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt halası Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü
