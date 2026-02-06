Petek Dinçöz'den radikal değişim! Sarışın halini unutun

Hasta Ettin, Teşekkürler, Bir Şarkıyım ve Çekil gibi şarkılarla tanınan Petek Dinçöz, radikal bir karar aldı. Sarı saçlarıyla bilinen Petek Dinçöz'ün kısa ve siyah saçlı haline de beğeni yağdı.

PETEK DİNÇÖZ'DEN YENİ İMAJ

Yıllar sonra müzik kariyerine geri dönen Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

PETEK DİNÇÖZ SİYAH SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Petek Dinçöz'ün bir dergi çekiminde kısa ve siyah saçlarıyla kamera karşısına geçmesine yorum yağdı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Dinçöz'ün bu radikal değişimi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

PETEK DİNÇÖZ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

29 Mayıs 1980 İzmir doğumlu Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim gördükten sonra 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçildi