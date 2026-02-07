Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü kutladı! Gördüğü yorum sonrası soluğu mahkemede aldı

Şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından 9 yaşına basan kızının doğum gününü kutladı. Kızının doğum gününde çektirdiği kareleri sosyal medyadan paylaşan Emrah gelen yorumlarla adeta çileden çıktı. Peş peşe paylaşımlar yapan Emrah, "Hukuki süreci başlatacağım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü kutladı! Gördüğü yorum sonrası soluğu mahkemede aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 15:44

Oyuncu ve şarkıcı , 1 milyon takipçisi olan hesabından sık sık kızı ve oğlunun karelerini paylaşıyor. Son olarak kızının doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Emrah, gelen yorumlar karşısında soluğu mahkemede aldı. Emrah paylaşımında, "Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir" dedi.

EMRAH, SOSYAL MEDYADA GELEN YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, çocuklarıyla ilgili gelen yorumları affetmedi. Emrah, "Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır. Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler. Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir. Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü kutladı! Gördüğü yorum sonrası soluğu mahkemede aldı

Peş peşe paylaşım yapan Emrah, "Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü kutladı! Gördüğü yorum sonrası soluğu mahkemede aldı

EMRAH KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emrah 9 yaşına giren kızının doğum gününü "Benim güzel kızım, bu şarkı ile sana olan sevgimi dile getirmeye çalıştım. hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam.. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi… Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi ,en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum. İyi ki doğdun meleğim… Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi… Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü kutladı! Gördüğü yorum sonrası soluğu mahkemede aldı
ETİKETLER
#sosyal medya
#çocuklar
#doğum günü
#emrah
#Mahkemelik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.