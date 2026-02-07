Şarkıcı Emrah kızının doğum gününü kutladı! Gördüğü yorum sonrası soluğu mahkemede aldı

Oyuncu ve şarkıcı Emrah, 1 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından sık sık kızı ve oğlunun karelerini paylaşıyor. Son olarak kızının doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Emrah, gelen yorumlar karşısında soluğu mahkemede aldı. Emrah paylaşımında, "Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir" dedi.

EMRAH, SOSYAL MEDYADA GELEN YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, çocuklarıyla ilgili gelen yorumları affetmedi. Emrah, "Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır. Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler. Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir. Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

Peş peşe paylaşım yapan Emrah, "Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

EMRAH KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emrah 9 yaşına giren kızının doğum gününü "Benim güzel kızım, bu şarkı ile sana olan sevgimi dile getirmeye çalıştım. hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam.. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi… Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi ,en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum. İyi ki doğdun meleğim… Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi… Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum" sözleriyle kutladı.