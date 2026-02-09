8 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
8 Şubat 2026 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasına damga vurdu. Hafta sonunda televizyonlarda Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat dizilerinin yanı sıra Beyaz’la Joker ve Kim Milyoner Olmak İster gibi milyonların izlediği yapımlar aynı anda seyirci karşısına çıktı. Hal böyle olunca da “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…
8 Şubat Pazar akşamı Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Ayrıca dün akşam Kanal D’de Beyaz’la Joker eğlenceli konukları ile ekranlarda yer alırken, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecanlı anlar yaşandı. Devasa bütçelerle hazırlanan ve yoğun bir emek ile televizyonda olma imkanı elde eden yapımların devamlılığını sağlayacak en büyük etken olan reyting sonuçları da yapımların sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu oldu…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 168. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 17. Bölümüyle, Show TV’de ise Rüya Gibi dizisi 10. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşanırken, Kanal D’de Beyaz’la Joker ekranlarda eğlence fırtınaları estirdi. Dün akşam ayrıca Star TV’de yerli sinema filmi Süt Kardeşler seyirciye nostaljik anlar yaşattı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 8 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.