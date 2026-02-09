8 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…Dün en çok ne izlendi?

8 Şubat Pazar akşamı Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Ayrıca dün akşam Kanal D’de Beyaz’la Joker eğlenceli konukları ile ekranlarda yer alırken, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ile heyecanlı anlar yaşandı. Devasa bütçelerle hazırlanan ve yoğun bir emek ile televizyonda olma imkanı elde eden yapımların devamlılığını sağlayacak en büyük etken olan reyting sonuçları da yapımların sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu oldu…