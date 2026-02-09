Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık son sağlık durumunu paylaştı

Başarılı karaciğer operasyonu geçiren oyuncu Ufuk Özkan ve donör Salih Kıvırcık , hastanede dinlenmeye devam ederken, doktorundan sevindiren haber geldi. Doktorları ameliyatın başarılı geçtiğini belirtirken, Salih Kıvırcık hastane odasından son sağlık durumundan bahsetti.

SALİH KIVIRCIK SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Donör Salih Kıvırcık hastane odasından yaptığı paylaşımda "Zorlu bir süreç devam ediyor Bu süreçte kimseye cevap veremiyorum Çok yakında dualarınızla birlikte daha iyi olacağım” dedi.

SALİH KIVIRCIK, UFUK ÖZKAN'DAN PARA ALDI MI?

Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık son olarak hakkında yayılan "Para aldı" söylentilerine açıklama yaptı. Kıvırcık konuya dair şu sözleri aktardı: "Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep 'inşallah bir an önce donör bulunur' diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. 'Ben donör olmak istiyorum' dedim. Kardeşine yönlendirdi. Gerekli testleri yaptık, doktor yüzde yüz uyumlu olduğumuzu söyledi. İkimiz de çok sevindik." Kıvırcık, donör olması karşılığında ise hiçbir şekilde ücret almadığını belirtti.

UFUK ÖZKAN'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.