Şarkıcı Gülşen soyadı hamlesi sonrası sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik sosyal medyanın diline dolandı. Yıllardır Instagram’da yalnızca kendi adını kullanan Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını ilk kez profiline ekledi.

GÜLŞEN'DEN SOYADI ÇIKIŞI

1996 yılında çıkardığı "Be Adam" albümüyle popüler olan Gülşen, 2016 yılında besteci ve aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlendi. 10 yıldır evli olan Gülşen ilk kez eşinin soyadını sosyal medya hesabına ekledi.

GÜLŞEN SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

2017 yılında oğulları Azur Benan'ı kucaklarına alan çift, kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. 3,5 milyon takipçiye sahip Gülşen, eşinin soyadı "Çolakoğlu" nu 10 yılın ardından sosyal medya hesabına ekleyince takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gülşen'e "10 yılda benimsemiş", "Kesin iddiayı kaybetmiştir", "Biraz daha bekleseymiş" gibi yorumlar yapıldı.

GÜLŞEN KAÇ YAŞINDA?

29 Mayıs 1976 doğumlu Gülşen, Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline geldi. 1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettiren Gülşen, 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve ödüllerin sahibi oldu.