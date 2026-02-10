Menü Kapat
Magazin
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi

Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı 2021 yılında evlendi. Çift Arzu Alara adındaki kızlarını ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Geçtiğimiz yaz evliliklerinde kriz yaşayan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi
Nazlı Kayı ile 2021 yılında evlenen 'ya açılan geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. 4 yaşında Uzay adlı oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini korurken, anne 'dan yeni bir hamle geldi. çıkan sonuç sonrası "Sabancı" soyadını sosyal medyadan kaldırmıştı. Nazlı Sabancı'nın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi.

NAZLI SABANCI İKİNCİ KEZ HAMİLE

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edildi. Nazlı Sabancı'nın hamilelik haberinin duyulmaması için büyük çaba sarf ettiği iddia edildi.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi

HACI SABANCI'NIN UZAY ADINDA OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hacı Sabancı, daha önce yüzde 99.99 oranında sonuçlanan babalık testi olmasına rağmen, yeniden bir DNA testi yaptırmak istiyor.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin en büyük oğulları Hacı Sabancı'nın Fatma D. isimli bir kadından 4 yaşında oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından Nazlı Sabancı'nın ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Soyadını sosyal medyadan silip daha sonra tekrar kullanmaya Nazlı Sabancı, sessizliğini korumayı başardı.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi
