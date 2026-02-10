Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi

Nazlı Kayı ile 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. 4 yaşında Uzay adlı oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini korurken, anne Arzu Sabancı'dan yeni bir hamle geldi. Nazlı Sabancı çıkan sonuç sonrası "Sabancı" soyadını sosyal medyadan kaldırmıştı. Nazlı Sabancı'nın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi.

NAZLI SABANCI İKİNCİ KEZ HAMİLE

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edildi. Nazlı Sabancı'nın hamilelik haberinin duyulmaması için büyük çaba sarf ettiği iddia edildi.

HACI SABANCI'NIN UZAY ADINDA OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hacı Sabancı, daha önce yüzde 99.99 oranında sonuçlanan babalık testi olmasına rağmen, yeniden bir DNA testi yaptırmak istiyor.

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin en büyük oğulları Hacı Sabancı'nın Fatma D. isimli bir kadından 4 yaşında oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından Nazlı Sabancı'nın ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Soyadını sosyal medyadan silip daha sonra tekrar kullanmaya Nazlı Sabancı, sessizliğini korumayı başardı.