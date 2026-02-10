Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli iki doktor hakkında sarsıcı iddialar ortaya atıldı.
Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, hastanede görev yapan hekimler G. Ö. ve C. G.’nin, muayene olmaya gelen vatandaşlardan ameliyat süreçlerini öne çekmek veya gerçekleştirmek için mevzuata aykırı şekilde ek ücret talep ettikleri belirlendi.
Hastaların şikayetleri ve elde edilen deliller doğrultusunda hareket eden emniyet güçleri, "rüşvet" suçlamasıyla her iki doktoru da gözaltına aldı. Kamu görevini kötüye kullanarak hastalardan usulsüz para sızdırdığı öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılığın olayla ilgili geniş kapsamlı incelemesi devam ediyor.