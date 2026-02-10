Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçu iddiasıyla gözaltına alındı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 10:01

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli iki doktor hakkında sarsıcı iddialar ortaya atıldı.

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, hastanede görev yapan hekimler G. Ö. ve C. G.’nin, muayene olmaya gelen vatandaşlardan ameliyat süreçlerini öne çekmek veya gerçekleştirmek için mevzuata aykırı şekilde ek ücret talep ettikleri belirlendi.

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Hastaların şikayetleri ve elde edilen deliller doğrultusunda hareket eden emniyet güçleri, "rüşvet" suçlamasıyla her iki doktoru da gözaltına aldı. Kamu görevini kötüye kullanarak hastalardan usulsüz para sızdırdığı öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılığın olayla ilgili geniş kapsamlı incelemesi devam ediyor.

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
ETİKETLER
#Gündem
