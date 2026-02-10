9 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
İstanbul
9 Şubat 2026 reyting sonuçları televizyon gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Zira dün akşam ekranların iki iddialı yapımı Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, aynı saatlerde Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan’lı kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
9 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT1’de Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken ATV’de Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan yapımlar heyecanlı olaylara ev sahipliği yaparken, bölümlerin sona ermesiyle reyting sonuçlarına ilişkin heyecan başladı…
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 49. Bölümüyle, TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 21. Bölümüyle, ATV’de ise Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Show TV’de yerli sinema Hükümet Kadın 2, Star TV’de yabancı sinema filmi M.Ö. 10.000 yayınlanırken, TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşandı. Ayrıca dün akşam Now TV’de Yeraltı dizisinin tekrar bölümü yeniden ekranlarda yer aldı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 9 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.