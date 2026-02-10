Menü Kapat
150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

Şubat 10, 2026 09:15
1
150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

Konut piyasasında bugün ilanda bulunan 600 bin adet evin %25’inin fiyatı, 3 milyon 150 bin TL’nin altında bulunuyor. Bu dilim, aynı zamanda en ucuz fiyat dilimi olarak da öne çıkıyor. 

Söz konusu ilanlara bütün daire tipleri dahil olduğu için, en düşük fiyat dilimindeki konutlara farklı illerde ulaşmak mümkün. 

Peki bütün kriterler dikkate alınarak bakıldığında, ortalama konut fiyatının en düşük dilimde olduğu iller hangileri? Marmara Bölgesi'ne yakın şehir var mı? İşte o iller ve rakamlar...

2
150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konut yatırımcıları ve barınma ihtiyacını karşılamak için ev arayanların en önemli kriteri “fiyat” olmaya devam ediyor. Türkiye’de konut fiyatları son 1 yıllık dönemde Endeksa verilerine göre %29,80 oranında artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı da Ocak 2026 verilerine göre 4 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

3
konut fiyatları

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman tarafından paylaşılan verilere göre ise bugün ilanda satılık olan 600 bin adet konutun %25’inin fiyatı 3 milyon 150 bin TL’nin altında bulunuyor.

4
150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

Yine ilandaki konutların yarısının fiyatı 4 milyon 500 bin TL’nin altında seyrederken, %75’i ise 6 milyon 580 bin TL’den ucuz görünüyor. 150 bin dairenin fiyatı ise 6 milyon 580 bin TL’den daha pahalı olarak kendini gösteriyor.

5
150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

Sektör temsilcileri, söz konusu ilanlara 1+1’den 4+1’e kadar bütün daire tipleri dahil olduğu için, en düşük fiyat dilimindeki konutlara hemen hemen bütün illerde ulaşmanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Ancak bütün kriterler dikkate alınarak iller bazında ortalama konut fiyatları dikkate alındığında daha farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor.

6
150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

EN UCUZ İLLER

Sadece ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, ortalama konut fiyatı en ucuz fiyat diliminde olan iller şöyle sıralanıyor:

-Kilis: 1.882.005 TL

-Kars: 2.319.273 TL

-Hakkâri: 2.697.570 TL

-Kırıkkale: 2.822.300 TL

-Ardahan: 2.877.552 TL

-Bitlis: 2.883.348 TL

-Osmaniye: 2.977.632 TL

-Düzce: 2.980.036 TL

-Sakarya: 3.104.832 TL

-Yozgat: 3.110.380 TL

-Bayburt: 3.113.028 TL

-Kütahya: 3.126.160 TL

7
konut fiyatları

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

Kilis, ortalama konut fiyatının 2 milyon TL’nin altında olduğu tek il olarak ne çıkıyor. 7 ilde ise ortalama fiyatlar 2-3 milyon TL bandında seyrediyor.

Öte yandan Sakarya ve Marmara Bölgesine yakın konumda bulunan Kütahya ve Düzce gibi illerde de ilandaki konutların ortalama fiyatı 3 milyon 150 bin TL’nin altında kalarak, en düşük dilimde yer aldı.

