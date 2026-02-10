150 bin ucuz konut hangi illerde? 2 milyon TL'nin altında kalan tek şehir belli oldu

Konut piyasasında bugün ilanda bulunan 600 bin adet evin %25’inin fiyatı, 3 milyon 150 bin TL’nin altında bulunuyor. Bu dilim, aynı zamanda en ucuz fiyat dilimi olarak da öne çıkıyor.

Söz konusu ilanlara bütün daire tipleri dahil olduğu için, en düşük fiyat dilimindeki konutlara farklı illerde ulaşmak mümkün.

Peki bütün kriterler dikkate alınarak bakıldığında, ortalama konut fiyatının en düşük dilimde olduğu iller hangileri? Marmara Bölgesi'ne yakın şehir var mı? İşte o iller ve rakamlar...