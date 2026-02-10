Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprünün 'en az yarısını' istiyor. Çin'in Kanada'yı 'canlı canlı yiyeceğini' söyleyen Trump, müzakerelere başlanacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 11:00

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu 'dan 'ya dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Michigan ile Ontario arasında inşa edilen köprüde hak sahibi olduklarını iddia eden Trump, artık işlerin ABD lehine değişeceğini ifade etti. Trump, bu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu ve projede neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını belirtti.

Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!

''EN AZ YARISI BİZE AİT OLMALI''

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini belirten Trump, "Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!

''ABD HİÇBİR ŞEY KAZANMIYOR''

Trump, söz konusu köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan "Buy American Act" kapsamından muaf tutulduğunu anımsatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını kaydetti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, "Şimdi, Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!

''ÇİN KANADA'YI CANLI CANLI YİYECEK''

Trump, Ontario'nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu öne sürerek, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin ile anlaşma yapmak istediğine işaret etti.

Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini" savunan Trump, "Çin'in yapacağı ilk şey, Kanada'da oynanan tüm buz hokeyini sonlandırmak ve Stanley Kupası'nı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak." yorumunu yaptı.

Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!

Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifeleri de eleştirerek bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü
İran ve ABD arasındaki gerilim ötelendi, ortadan kalkmadı! Trump'ın hamlesi sadece bir 'siyasi jest'
ETİKETLER
#donald trump
#kanada
#truth social
#Buz Hokeyi
#Abd Ticareti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.