Trump, Çin Kanada'yı 'canlı canlı yiyecek' bahanesiyle köprünün yarısını istiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan Kanada'ya dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Michigan ile Ontario arasında inşa edilen köprüde hak sahibi olduklarını iddia eden Trump, artık işlerin ABD lehine değişeceğini ifade etti. Trump, bu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu ve projede neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını belirtti.

''EN AZ YARISI BİZE AİT OLMALI''

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini belirten Trump, "Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

''ABD HİÇBİR ŞEY KAZANMIYOR''

Trump, söz konusu köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan "Buy American Act" kapsamından muaf tutulduğunu anımsatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını kaydetti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, "Şimdi, Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

''ÇİN KANADA'YI CANLI CANLI YİYECEK''

Trump, Ontario'nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu öne sürerek, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin ile anlaşma yapmak istediğine işaret etti.

Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini" savunan Trump, "Çin'in yapacağı ilk şey, Kanada'da oynanan tüm buz hokeyini sonlandırmak ve Stanley Kupası'nı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak." yorumunu yaptı.

Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifeleri de eleştirerek bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını kaydetti.