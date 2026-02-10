Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

ABD'de haksız yere gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme davası düşürüldü. Göçmenlik yargıcı, bu süreçte hukuki bir dayanak bulunamadığını belirtti ve davayı sonlandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 09:59

'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırdı. Avukatları, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını duyuran belgeleri federal mahkemeye sundu.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

Belgelere göre, göçmenlik mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk'ün sınır dışı edilebilirliğini ispat yükünü yerine getiremediğine hükmederek, Öztürk hakkındaki sınır dışı etme sürecini sonlandırdı.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

''ADALET SİSTEMİNİN KUSURLARINA RAĞMEN...''

Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve daha diğer birçok kişinin yaşadıklarının geri alınamayacağını belirten Öztürk, kararın "sonunda da olsa adaletin yerini bulabildiğini" gösterdiğini belirtti.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

''GÖÇMENLİK SİSTEMİNİ SİLAH HALİNE GETİRDİ''

Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, "(Başkan Donald) Trump yönetimi, Rümeysa gibi akademisyenler dahil toplumlarımızın değerli üyelerini hedef almak için göçmenlik sistemini silah haline getirdi." yorumunu yaptı.

Senatör Ed Markey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşılarken, davayı başından itibaren "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

ABD'DE GÖZALTINA ALINAN RÜMEYSA ÖZTÜRK

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

Göçmenlik sistemi silah haline gelmişken Trump yönetimine soğuk duş: Rümeysa Öztürk'ün davası düştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir haftada 6 kişi! Bulgaristan'da gizemli ölümler: Ülkede eşi benzeri olmayan bir vaka
Havada sıra dışı panik! Ebeveynlerinin Wi-Fi erişim ismini değiştirdi: Yolcu uçağına, savaş uçakları eşlik etti
ETİKETLER
#abd
#Rumeysa Öztürk
#Tufts Üniversitesi
#Sınır Dışı Edilme
#Göçmenlik Yargıcı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.