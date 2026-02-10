Bir haftada 6 kişi! Bulgaristan'da gizemli ölümler: Ülkede eşi benzeri olmayan bir vaka

Bulgaristan'da bulunan Okolchitsa Tepesi bölgesinde bir karavanın içinde, aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Bu olaydan birkaç gün önce ise Petrohan yakınlarında bir dağ kulübesinde 3 kişi ölü olarak bulundu.

Kulübenin bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanıldığı, üyelerinin ise yıllar boyunca Sırbistan sınırına yakın bölgelerde devriye gezdiğini ve sınır polisine destek verdiği belirtildi.

''EŞİ BENZERİ OLMAYAN VAKA''

Bulgaristan Ulusal Polis Genel Müdürlüğü Direktörü Zahari Vaskov, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, “Bu, ülkemizde eşi benzeri olmayan bir vaka” ifadelerini kullandı.

Savcılık ise ölümlerin cinayet-intihar ya da intihar olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Polisin verdiği bilgiye göre, hayatını kaybeden altı kişiden beşi Ulusal Koruma Alanları Kontrol Ajansı adlı sivil toplum kuruluşunun üyesiydi ve dağ kulübesinde yaşıyordu. Ölen 15 yaşındaki çocuğun ise grubun bir üyesinin yakınının oğlu olduğu bildirildi. Grup üyelerinden hiçbirine ulaşılamadığı kaydedildi.

BİRBİRLERİNE VEDA ETTİLER, ATEŞE VERDİLER...

Polis, incelenen güvenlik kameralarında, ölümlerin gerçekleştiği 1 Şubat’ta altı kişinin kulübenin önünde birbirlerine veda etmesinin görüldüğünü aktardı. Görüntülerin devamında ise kulübede kalan üç kişinin binayı ateşe verdiği tespit edildi.

Olay yerinde dört boş kovan, iki tabanca ve bir tüfek bulundu. Adli tıp uzmanları, atışların yakın mesafeden yapıldığını belirledi.

''OLAĞANÜSTÜ PSİKOLOJİK İSTİKRARSIZLIK''

Polis, grup üyelerinin Tibet Budizmi ile ilgilendiğini, kulübe içinde Budist kitaplar ve pankartlar bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, grup üyelerinden birinin yakınının, örgüt içinde “olağanüstü bir psikolojik istikrarsızlık” yaşandığını ileri sürdüğü belirtildi.

Karavanda bulunan üç kişiden ikisinin başında travmatik yaralar olduğu, üçüncü kişinin otopsi işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

İHTİMALLER CİNAYET-İNTİHAR YA DA İNTİHAR

Sofya’daki Temyiz Savcılığı Ofisi’nin vekil başsavcısı Natalia Nikolova, her iki olay dosyasında da temel senaryonun cinayet-intihar ya da intihar olduğunu belirterek soruşturmanın çok yönlü biçimde devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve kriminal incelemelerin sürdüğünü belirtti.