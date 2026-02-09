Havada sıra dışı panik! Ebeveynlerinin Wi-Fi erişim ismini değiştirdi: Yolcu uçağına, savaş uçakları eşlik etti

Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan Wizz Air'e ait W95301 sefer sayılı uçak, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na inecekti. Fakat bu esnada bir yolcunun telefonuna 'tehdit içerikli bir mesaj' geldiği iddia edildi. İsrail medyası, mesajın ultra-Ortodoks bir çifte ait telefonda göründüğünü bildirdi.

Wi-Fi ERİŞİM NOKTASI İSMİ TERÖRİST

Gelen mesaj, Arapça'da 'terörist' anlamına gelen bir kelimeydi ve bu bir Wi-Fi erişim noktasının adıydı. Bu durum paniğe neden oldu. İsrail Hava Kuvvetleri'nin birkaç savaş uçağı havalandı ve Wizz Air uçağı Tel Aviv'deki seyahat merkezine kadar savaş uçaklarının refakatiyle yola devam etti.

FlightRadar'dan elde edilen veriler, uçağın İsrail'e iniş yapmadan önce Kıbrıs'ın hemen güneyinde Akdeniz üzerinde üç tur attığını gösterdi.

YOLCULARDA BOMBA ARANDI

Dailymail'in haberine göre, havaalanına varışta, yolcular ve eşyaları bomba arama köpekleri tarafından incelendi.

İsrail Havaalanları Otoritesi sözcüsü Times of Israel'e yaptığı açıklamada, ''Uçak iniş yaptı ve herhangi bir ciddi olay olmadığı tespit edildi" dedi.

Ben Gurion Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşlarının kısa süreliğine durdurulmasının ardından hava trafiği normale döndü.