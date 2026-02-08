Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ölümcül sıyrık! Önemsemediği çizik ölüme götürüyordu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir adam Bahamalar'a tatile gitti ve hayatı kabusa döndü. Tatilde, düştüğü sırada ayak bileğinde bir sıyrık oluştu ve bu küçük yara, ölümcül tehlikeye dönüştü.

Ölümcül sıyrık! Önemsemediği çizik ölüme götürüyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
16:50
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
16:52

Bahamalar'a tatile giden 62 yaşındaki Brian Roush, burada ayağı takılınca düştü ve ayak bileğinde bir sıyrık meydana geldi. Roush bu ufak çiziği pek de umursamadı ve tatiline devam etti.

Tatilden dönerken ise Roush, şiddetli bir hastalığa yakalandı. Kısa sürede septik bir şok yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Roush'un yaşama şansı için doktorlar umutsuz konuştu.

Ölümcül sıyrık! Önemsemediği çizik ölüme götürüyordu

YAPAY KOMAYA SOKULDU

Roush'un ayak bileğinde oluşan kabarcıkların nedenine yönelen doktorlar et yiyen bakteri nedeniyle bu hale geldiğini açıkladılar. Roush, acil olarak ameliyata alındı ve hastalıklı doku çıkarıldı fakat enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin verdiği ölümcül sepsis durumu başlamıştı. Roush'un karaciğeri, böbrekleri ve akciğeri neredeyse iflas etti, yaşam ünitesine bağlandı ve yapay komaya sokuldu.

Doktorlar sadece yüzde 10 hayatta kalma şansı olduğunu söylediler. Fakat Roush dirençli çıktı ve 1 haftada tedaviye cevap vermeye başladı.

Ölümcül sıyrık! Önemsemediği çizik ölüme götürüyordu

Doktorlar Roush'un düzelmesi durumunda da zor bir hayatı olacağını, yürümeyi, uzuvlarını yeniden kullanmayı öğrenmesinin uzun süreceğini belirtti.

Ölümcül sıyrık! Önemsemediği çizik ölüme götürüyordu

VÜCUTTA YARA VARKEN BUNLARI YAPMAYIN!

Roush'un yakınları bir bağış kampanyası başlattılar. Uzmanlar ise bu hastalığa yakalanma olasılığını düşürmek için vücutta açılan yaraların temizlenmesi ve bandajla kapatılması gerektiğini belirtti. Ayrıca vücutta yara varken yüzme havuzlarından, jakuzilerden ya da deniz gibi su kütlelerinden uzak durulması konusunda uyardı.

ETİKETLER
#Sağlık
#Et Yiyen Bakteri
#Tatil Kazası
#Septik Şok
#Yapay Koma
#Dünya
TGRT Haber
