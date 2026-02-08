Menü Kapat
Dünya
Buz duvarına tırmanırken yere çakıldı! Genç dağcının feci ölümü

Pakistanlı dağcı Daulat Shah, Gilgit Baltistan bölgesinde bir buz duvarına tırmandığı esnada düşerek hayatını kaybetti.

Buz duvarına tırmanırken yere çakıldı! Genç dağcının feci ölümü
Pakistan'da bulunan Gilgit Baltistan bölgesinde, 31 yaşındaki Daulat Shah, yabancı bir turistle tırmanış yapıyordu. Pakistan Alp Kulübünden yapılan açıklamaya göre Shah, tırmanış sırasında düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Buz duvarına tırmanırken yere çakıldı! Genç dağcının feci ölümü

BAŞARILI BİR DAĞCIYDI

Daha önce dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2 dahil olmak üzere 8 bin metre yüksekliklere ulaşan Shah, Gaşerbrum I dağının zirvesine de 2025'te yeterli oksijeni olmadan ulaşmıştı.

Çin sınırındaki Gilgit Baltistan bölgesi 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda birçok dağcı bölgedeki tırmanışları esnasında hayatını kaybetmişti.

