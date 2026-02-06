Nisa Bölükbaşı ABD'de yaptırdığı test sonucunu paylaştı! Hakkında gözaltı kararı verilmişti

Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan Nisa Bölükbaşı, Yiğit İnandı ile evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başladı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Nisa Bölükbaşı, yurt dışında yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

NİSA BÖLÜKBAŞI ABD'DE YAPTIRDIĞI TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Nisa Bölükbaşı 'Kamuoyuna! Müvekkilimiz Nisa Bölükbaşı hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Açıklamanın devamında, "Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygılarımızla" denildi.

BARIŞ MURAT YAĞCI SERBEST BIRAKILDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı. Yağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.