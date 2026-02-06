Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nisa Bölükbaşı ABD'de yaptırdığı test sonucunu paylaştı! Hakkında gözaltı kararı verilmişti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sessizliğini bozdu. Hakkında yakalama kararı bulunan Bölükbaşı, avukatı aracılığıyla gerçekleştirdiği ilk açıklamasında yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu da paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nisa Bölükbaşı ABD'de yaptırdığı test sonucunu paylaştı! Hakkında gözaltı kararı verilmişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 10:10

Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan , Yiğit İnandı ile evlendikten sonra 'de yaşamaya başladı. kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Nisa Bölükbaşı, yurt dışında yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

NİSA BÖLÜKBAŞI ABD'DE YAPTIRDIĞI TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Nisa Bölükbaşı 'Kamuoyuna! Müvekkilimiz Nisa Bölükbaşı hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Nisa Bölükbaşı ABD'de yaptırdığı test sonucunu paylaştı! Hakkında gözaltı kararı verilmişti

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Açıklamanın devamında, "Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygılarımızla" denildi.

Nisa Bölükbaşı ABD'de yaptırdığı test sonucunu paylaştı! Hakkında gözaltı kararı verilmişti

BARIŞ MURAT YAĞCI SERBEST BIRAKILDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı. Yağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nisa Bölükbaşı ABD'de yaptırdığı test sonucunu paylaştı! Hakkında gözaltı kararı verilmişti
ETİKETLER
#abd
#nisa bölükbaşı
#Survivor 16 Mart
#Uyuşturucu Soruşturması
#Barış Murat Yağcı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.