Henüz 3 aylık bebek aşırı alkolden hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletinde sağlık ekipleri, acil durum çağrısı üzerine bir eve gitti. Evde henüz 3 aylık ismi J.B. olan bir bebek baygın haldeydi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen bebek kurtarılamadı. Bebeğin ölüm sebebi araştırılırken gelen otopsi raporu herkesi şoke etti. Bebeğin kanında bir yetişkin için yasal trafik sınırının en az 3 katı üzerinde alkol vardı.

BİBERONA SÜT YERİNE ALKOL!

Polis, 37 yaşındaki anneyi cinayet ve çocuğa karşı ağır ihmal suçlamalarıyla gözaltına aldı. Anne Omayrilin Colon ifadesinde suçlamaları reddetti. Polis, bebeğin çok ağlamasından dolayı annesinin biberonuna alkol koyduğu ihtimali değerlendirirken gelen kanıtlar da polisleri haklı çıkardı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre acil servis doktorları ve adli tıp uzmanları alkolün bebeğin biberonuna konulmuş olabileceği sonucuna ulaştı.

Adli tıp yetkilileri, elde edilen bulgular doğrultusunda ölüm nedenini "cinayet" olarak değerlendirdi.

People'ın haberine göre, anne Colon'un kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanacağı belirtildi.