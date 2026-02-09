Otoyolda para nakil aracına soygun girişimi: Patlayıcı kullandılar, çatışma çıktı!

İtalya'da gündüz vakti, otoyolda zırhlı bir para nakil aracı soyulmak istendi. Bir grup silahlı kişi saldırı düzenledi. Özel bir şirkete ait olduğu aktarılan zırhlı nakil aracının, saldırganlar tarafından güzergah üstünde park edilen diğer bir aracın ateşe verilerek yolun kapatılmasıyla durdurulduğu ifade edildi.

ZIRHLI ARACA PATLAYICILI SALDIRI

Çoğu kar maskesi takan soyguncuların, zırhlı aracı soyabilmek için patlayıcı kullandığı da aktarıldı. Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı ancak yaralanan olmadığı bildirildi.

SOYGUN BAŞARILI OLMADI

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle soygun girişiminin başarılı olmadığı aktarılırken, hırsızların yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak kaçtıkları iddia edildi.

Bu arada olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin İtalyan jandarması tarafından Lecce ili yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Basında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, "İtalya'da 'Vahşi Batı'yı andıran sahneler" yorumları yapıldı.

İTALYA'DA BU İLK DEĞİL!

Söz konusu "613" numaralı kara yolunda 2024'te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon avro civarında para çalmıştı.