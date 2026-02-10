Akaryakıta zam geliyor! Yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
12 Şubat Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatında artış olacak. İşte detaylar...
Türkiye gazetesinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatında artış olacak. Uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması halinde benzine 12 Şubat Perşembe'den itibaren 1 lira 55 kuruş zam gelecek.
Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre, 57-58 lira seviyelerine yükselecek.
10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.