Osimhen'e dünya devi talip oldu! İşte Galatasaray'ın belirlediği bonservis miktarı

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdıran ve Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında son maçlar öncesinde topladığı 9 puanla zirvede yer alan Galatasaray tüm kulvarlarda yoluna dolu dizgin devam ediyor.

3 sene üst üste şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu sezonda kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'da hedeflediği başarıları yakalamak istiyor.

OSIMHEN FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların başarılarında önemli pay sahibi olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız golcü, 37 gol ve 7 asistlik performansla kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Bu sezona da etkili bir performansla giriş yapan Osimhen, yaklaşık 1 aylık Afrika Uluslar Kupası mesaisine rağmen sarı-kırmızılılarda forma giydiği 21 maçta 15 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

Özellikle Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlara damga vuran Osimhen, "Devler Ligi"nde forma giydiği 6 maçta 6 gol atmayı başardı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 golün 6'sını kaydeden Osimhen, bu performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

BARCELONA OSIMHEN İÇİN DEVREDE

Avrupa futbolunda devre arası transfer dönemi sona ererken yaz transfer dönemiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Polonyalı santrforu Robert Lewandowski'nin yerine forvet arayan La Liga devi Barcelona, Victor Osimhen'in transferini ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldı. Avrupa'nın devleri tarafından yoğun ilgiyle takip edilen 27 yaşındaki golcünün, hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın aradığı profile uyum sağladığı belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİS MİKTARINI BELİRLEDİ

İspanyol kulübünün Victor Osimhen'in transferi için harekete geçmesinin an meselesi olduğu ifade edilirken Galatasaray'ın da yıldız golcüsü için bonservis bedelini belirlediği aktarıldı.

Haberde Galatasaray'ın Osimhen için transfer pazarlığında kapıyı 80 milyon euro'dan açmaya karar verdiği belirtildi. Osimhen için yaklaşık olarak bu miktarda bir bonservis bedelini Galatasaray'a ödemesi gereken Barcelona'nın, yıldız oyuncunun 21 milyon euro'luk maaşını da karşılaması gerekecek.

Sezon başında Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.