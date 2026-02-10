Galatasaray'da yüzyılın transfer operasyonu! Dursun Özbek’ten Barcelona’ya açık çek: Genç yıldız için tüm şartlar zorlandı!

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde sadece kadrosunu güçlendirmekle kalmadı, Avrupa transfer piyasasının dengelerini bozacak bir hamleye de girişti.

Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla gibi yıldızları kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan yönetim, asıl bombayı Barcelona’nın genç dâhisi Marc Bernal için patlatmaya çalıştı. İspanyol devinin kapısını reddedilmesi güç bir teklifle çalan Aslan’ın, dünya futbolunun radarındaki genç yıldız için yaptığı gizli operasyonun perde arkası aralandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahaya "yüzyılın takviyesi" gözüyle baktığı 18 yaşındaki Marc Bernal için yönetime rapor sundu. Başkan Dursun Özbek’in bizzat devreye girdiği ve İspanyol ekibine reddedilmesi güç bir paket sunduğu öğrenildi.

30 MİLYON EURO + 3 KAT MAAŞ

Haberin detaylarında Galatasaray’ın bu transfer için ne kadar ciddi olduğu rakamlarla gözler önüne serildi. Cimbom'un, Barcelona formasıyla bu sezon parlayan 1.93’lük dev orta saha için tam 30 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. Sadece kulübe değil, oyuncuya da Barcelona'da kazandığı maaşın tam 3 katı teklif edildi.

AVRUPA DEVLERİNİ REDDETTİLER, GALATASARAY SON ANA KADAR ZORLADI

Kış transfer döneminin son saniyelerine kadar süren pazarlıklarda Barcelona'nın tavrı net oldu. Ajax, Girona ve İngiltere ile İtalya’dan gelen birçok teklifi geri çeviren Katalan ekibi, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Bernal’i bırakmaya yanaşmadı.

MARC BERNAL KİMDİR?

Barcelona altyapısından yetişen ve bu sezon A takımda 18 maça çıkan Bernal, modern ön liberonun tanımı olarak kabul ediliyor. 1.93 boyuna rağmen tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç yıldız, 2029 yılına kadar sözleşmeye sahip. Mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilse de, Barcelona’nın onu serbest kalma bedeli dışında bir rakama bırakmaya niyetinin olmadığı vurgulanıyor.