Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe kritiği: "İddialıyız"

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında son dönemde yaşadıklarına dair özel detaylar paylaştı.

https://x.com/GaziantepFK/status/2020961889698840806?s=20

BURAK YILMAZ'DAN FENERBAHÇE KRİTİĞİ

"60 dakika 10 kişi oynadığımız bir maç. Hem defansif hem de ofansif olarak 10 kişi kalana kadar kontrol ettiğimiz maçtı. Benim tek üzüntüm, bundan önceki maçlarda çok iyi oynayıp kazanamıyorduk. Kırmızı karta kadar çok iyi oyun, karttan sonra ise çok iyi bir yürek var. Kupada iddialıyız, Fenerbahçe ile son maçı oynayacağız. Tekrardan bir ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz. Duygularımı fazlasıyla yaşıyorum. Gördüğüm kırmızı kart sonrası ilk röportajımı veriyorum. Bir daha kimse beni kırmızı kart gördüğüm pozisyondaki gibi görmeyecek. Ama benim teknik direktörlük tarzım bu. Zaman zaman oyuncularıma karşı hoca, zaman zaman abi kardeş, zaman zaman onlar gibi oyuncu oluyorum. Duygusal bağımız fazla. Ben bu şekilde bir teknik direktörüm. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tabii ki eksiklerim çok fazla. Allah izin verirse bunları gidermek istiyorum."