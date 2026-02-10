Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe kritiği: "İddialıyız"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kasımpaşa galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımının sürecini değerlendiren genç hoca, hedef olarak ise Fenerbahçe müsabakasını işaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe kritiği:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 00:37

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında son dönemde yaşadıklarına dair özel detaylar paylaştı.

https://x.com/GaziantepFK/status/2020961889698840806?s=20

BURAK YILMAZ'DAN FENERBAHÇE KRİTİĞİ

"60 dakika 10 kişi oynadığımız bir maç. Hem defansif hem de ofansif olarak 10 kişi kalana kadar kontrol ettiğimiz maçtı. Benim tek üzüntüm, bundan önceki maçlarda çok iyi oynayıp kazanamıyorduk. Kırmızı karta kadar çok iyi oyun, karttan sonra ise çok iyi bir yürek var. Kupada iddialıyız, Fenerbahçe ile son maçı oynayacağız. Tekrardan bir ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz. Duygularımı fazlasıyla yaşıyorum. Gördüğüm kırmızı kart sonrası ilk röportajımı veriyorum. Bir daha kimse beni kırmızı kart gördüğüm pozisyondaki gibi görmeyecek. Ama benim teknik direktörlük tarzım bu. Zaman zaman oyuncularıma karşı hoca, zaman zaman abi kardeş, zaman zaman onlar gibi oyuncu oluyorum. Duygusal bağımız fazla. Ben bu şekilde bir teknik direktörüm. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tabii ki eksiklerim çok fazla. Allah izin verirse bunları gidermek istiyorum."

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe kritiği: "İddialıyız"

Sıkça Sorulan Sorular

GAZİANTEP FK LİGDE NE DURUMDA?
Kırmızı siyahlılar, 28 puan ile 8. sırada yer alıyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış: "En büyük hayal kırıklığını yaşadım"
Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!
Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı sözler: "Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum"
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.