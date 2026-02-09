Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış: "En büyük hayal kırıklığını yaşadım"

Emre Belözoğlu yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 7. maçına çıkan Kasımpaşa, yine galip gelemedi. Süreçten memnun olmayan Emre Belözoğlu, maç sonunda istifa sinyali verdi ve eleştirel açıklamalar gerçekleştirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ

Mağlubiyet hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar. Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200’e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim! Bunu yeni olmakla veya kötü antrenmanla açıklayamazsın. Maç, 200 dakika da oynansaydı biz gol atamazdık! 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim. Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KASIMPAŞA PERFORMANSI

İstanbul ekibiyle henüz galibiyeti olmayan Emre Belözoğlu, şu ana kadar 7 müsabakada yer almış ve maç başına 0.43 puan ortalaması tutturmuştu.