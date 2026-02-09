Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış: "En büyük hayal kırıklığını yaşadım"

Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa'nın gidişatına dair sitem geldi. Halihazırdaki Gaziantep FK mağlubiyetini değerlendiren Emre Belözoğlu, kariyerinin en büyük hayal kırıklığını yaşadığını ifade etti.

Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış:
09.02.2026
09.02.2026
Emre Belözoğlu yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 7. maçına çıkan Kasımpaşa, yine galip gelemedi. Süreçten memnun olmayan Emre Belözoğlu, maç sonunda istifa sinyali verdi ve eleştirel açıklamalar gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış: "En büyük hayal kırıklığını yaşadım"

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SERT ÇIKIŞ

Mağlubiyet hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar. Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200’e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim! Bunu yeni olmakla veya kötü antrenmanla açıklayamazsın. Maç, 200 dakika da oynansaydı biz gol atamazdık! 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim. Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor." dedi.

Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış: "En büyük hayal kırıklığını yaşadım"

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KASIMPAŞA PERFORMANSI

İstanbul ekibiyle henüz galibiyeti olmayan Emre Belözoğlu, şu ana kadar 7 müsabakada yer almış ve maç başına 0.43 puan ortalaması tutturmuştu.

Emre Belözoğlu'ndan sert çıkış: "En büyük hayal kırıklığını yaşadım"

Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILAŞMADA GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Gaziantep FK; Kacper Kozlowski ve Mohamed Bayo ile 2-1 galip gelirken, Kasımpaşa ise tek sayısını Adrian Benedyczak'la bulmuştu.
